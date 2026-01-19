Videón balhézik David Beckham – elszakadt a cérna a sztárfocistánál

A David Beckham által okozott kisebb balhé akkor történt, amikor feleségével, Victoria Beckhammel vásárolni indultak a londoni Bond Streetre. A pár egy luxusüzletből távozva szembesült a parkolási bírsággal.

David Beckham

Fotó: ALIKA JENNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Megbírságolták a sztárfocistát: David Beckham kiakadt

Az 50 éves egykori sztárfocista vasárnap a Bond Streeten található Rolex-üzletből lépett ki, amikor észrevette, hogy luxusautóján parkolási bírság van.

A felvételeken látható, ahogy David Beckham letépi a cetlit a Rolls-Royce szélvédőjéről, miközben felesége az autó másik oldalán beszáll az anyósülésre.

Videón a balhé

A jelenetet egy arra járó járókelő rögzítette, a videón pedig tisztán látszik, ahogy a korábbi futballsztár ingerülten reagál a parkolás miatti büntetésre. A rövid felvétel gyorsan terjedni kezdett, sokan a balhé miatt kapták fel a fejüket az esetre.

A londoni látogatás során David Beckham és felesége több luxusvásárlást is intézett. A sztárfocista jelenleg családi viszályban áll fiával, Brooklynnal, ami a brit sajtó szerint tovább növeli az iránta irányuló figyelmet. A mostani parkolási ügy újabb kellemetlen epizódként került a nyilvánosság elé.

A Bond Street London egyik legdrágább bevásárlóutcája, ahol a luxusautók és a világhírű üzletek mindennapos látványnak számítanak. A David Beckham-féle incidens mégis azt mutatta meg, hogy egy bírság a legismertebb sztárokat sem kerüli el – írja a Daily Mail.

