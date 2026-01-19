Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egressy Mátyás gimnáziuma felhúzta a fekete zászlót

Olvasta?

Zelenszkij akkora maflást kapott, hogy a fal adta a másikat

David Beckham

Videón balhézik David Beckham – elszakadt a cérna a sztárfocistánál

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy váratlan jelenet okozott feltűnést London egyik legelegánsabb utcáján. David Beckham nem hagyta szó nélkül a parkolási bírságot, amely luxusautóján várta. A sztárfocista viselkedéséről videó is készült.
Link másolása
Vágólapra másolva!
David Beckhambírságsztárfocistabalhé

A David Beckham által okozott kisebb balhé akkor történt, amikor feleségével, Victoria Beckhammel vásárolni indultak a londoni Bond Streetre. A pár egy luxusüzletből távozva szembesült a parkolási bírsággal.

David Beckhamnek fáj nézni a Manchester United szenvedését
David Beckham
Fotó: ALIKA JENNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Megbírságolták a sztárfocistát: David Beckham kiakadt

Az 50 éves egykori sztárfocista vasárnap a Bond Streeten található Rolex-üzletből lépett ki, amikor észrevette, hogy luxusautóján parkolási bírság van. 

A felvételeken látható, ahogy David Beckham letépi a cetlit a Rolls-Royce szélvédőjéről, miközben felesége az autó másik oldalán beszáll az anyósülésre.

Videón a balhé

A jelenetet egy arra járó járókelő rögzítette, a videón pedig tisztán látszik, ahogy a korábbi futballsztár ingerülten reagál a parkolás miatti büntetésre. A rövid felvétel gyorsan terjedni kezdett, sokan a balhé miatt kapták fel a fejüket az esetre.

@dailymailuk David Beckham tore a parking fine from the windscreen of his £600k Rolls Royce, after a Rolex shopping spree. The former footballer and his wife, Victoria, were spotted on Bond Street in London on Sunday. #davidbeckham #victoriabeckham #london ♬ cigarette burns - slowed and reverb - moonvampire

A londoni látogatás során David Beckham és felesége több luxusvásárlást is intézett. A sztárfocista jelenleg családi viszályban áll fiával, Brooklynnal, ami a brit sajtó szerint tovább növeli az iránta irányuló figyelmet. A mostani parkolási ügy újabb kellemetlen epizódként került a nyilvánosság elé.

Victoria Beckham kiteregeti a szennyest

A Bond Street London egyik legdrágább bevásárlóutcája, ahol a luxusautók és a világhírű üzletek mindennapos látványnak számítanak. A David Beckham-féle incidens mégis azt mutatta meg, hogy egy bírság a legismertebb sztárokat sem kerüli el – írja a Daily Mail.

Sir David Beckham: lovaggá ütötték az angol focilegendát – képek, videó

A Manchester United és az angol labdarúgó-válogatott legendás játékosa a lehető legnagyobb elismerésben részesült Nagy-Britanniában. David Beckhamet hivatalosan lovaggá ütötte III. Károly király a sportvilágban és a brit társadalomban nyújtott szolgálataiért.

David Beckham legidősebb fia letiltotta az egész családját az Instagramon

Újabb sokkoló esemény történt a Beckham családon belüli háborúban. Brooklyn Beckham nemcsak eltávolodott a szüleitől, hanem konkrétan le is tiltotta Victoria és David Beckhamet az Instagramon a testvéreivel együtt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!