Világbotrány Davosban: az Európai Központi Bank elnöke összeomlott

Davosban, a világ vezetőinek találkozóján Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke váratlanul elhagyta a VIP-vacsorát, miközben az Egyesült Államok kereskedelmi minisztere, Howard Lutnick kemény kritikát fogalmazott meg Európa energia politikájáról és csökkenő versenyképességéről – számolt be a Wall Street Journal résztvevőkre hivatkozva.

Davos: kitört a világbotrány, összeomlott a díszvacsorán az Európai Központi Bank elnöke

Fotó: Anadolu via AFP/Harun Ozalp

A vacsora jelenlévői megosztottak voltak: míg néhányan tapsoltak Lutnick szavainak, mások kifütyülték az amerikai tisztviselő kirohanásait. Többen úgy látták, hogy Lutnick a davosi nyilvános beszédekre reagált, amelyekben Lagarde és más európai vezetők a blokk pénzügyi stabilitását és egységét hangsúlyozták.

Lutnick bírálata és a davosi reakciók

A Financial Times beszámolója szerint Lutnicket a BlackRock vezérigazgatója, Larry Fink által szervezett vacsorán kifütyülték az agresszív megjegyzései miatt. Az amerikai tisztviselő szavai az Egyesült Államok felsőbbrendűségét hangsúlyozták Európával szemben, miközben egyes résztvevők szerint a kijelentések a davosi európai vezetői nyilatkozatokra adott válasznak is tekinthetők.

A Davosban történtek rámutattak, mennyire érzékeny a nemzetközi közeg az energia politika és gazdasági versenyképesség kérdéseiben, miközben a világ vezetői újra és újra szembesülnek a globális erőviszonyok és politikai feszültségek szövevényes hálójával.