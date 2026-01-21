Trump egy brutális mondattal üzent Gröndland lakóinak

A svájci Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumon Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kijelentette: kizárólag az Egyesült Államok képes garantálni Grönland biztonságát. Trump hangsúlyozta, hogy egyetlen más ország sem tudná önállóan megvédeni a szigetet, és szerinte Washington akadályozta meg, hogy más hatalmak katonai jelenlétet építsenek ki a térségben.

Davos: Trump szerint Amerika nélkül ma németül beszélnének Európában Fotó: ANDREW LEYDEN / NurPhoto

Trump beszédében Grönlandot stratégiai jelentőségű területként írta le, amelyet az Egyesült Államok „megőrzött és megvédett”, ezzel biztosítva, hogy más országok „ne tegyék be a lábukat” a szigetre. Szavai szerint Amerika nélkül mindez nem valósulhatott volna meg, és ez a védelem nemcsak a múltban, hanem a jelenben is alapvető fontosságú.

Trump szerint Amerika döntötte el Európa sorsát

Trump Davosban a világháború győzelem kérdését is felhozta, amikor kijelentette:

ha az Egyesült Államok nem lépett volna be a második világháborúba, akkor ma Grönland lakói akár németül vagy japánul beszélnének. Az amerikai elnök ezzel az Egyesült Államok történelmi szerepét emelte ki Európa és a világ biztonságának alakulásában.

Trump hangsúlyozta, hogy tiszteli Grönland és Dánia lakóit, ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy minden amerikai szövetségesnek kötelessége megvédeni saját területét. Felidézte, hogy Dánia a második világháború idején nem tudta megvédeni magát, míg az Egyesült Államok szerinte számos alkalommal bizonyította védelmi képességeit, legutóbb egy venezuelai művelet során.

Az amerikai elnök hozzátette: azonnali tárgyalásokat szeretne Grönland megszerzéséről, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem kíván katonai erőt alkalmazni. Trump szerint az Egyesült Államoknak birtokolnia kell a szigetet ahhoz, hogy valóban képes legyen megvédeni azt.