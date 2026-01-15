Alig lehet Michael Jackson volt feleségére ráismerni

Debbie Rowe, Michael Jackson volt felesége, több mint húsz éve kerüli a nyilvánosságot. Ritkán lehetett látni, de az elmúlt években egyre többet tudni lehet arról, hogyan alakult az élete, kapcsolata gyermekeivel, és milyen kihívásokkal nézett szembe a magánéletében – írja a Daily Mail.

Debbie Rowe, Michael Jackson volt felesége – Fotó: Instagram/Debbie Rowe

Hogyan alakult Debbie Rowe élete a válás után?

A 67 éves Debbie Rowe 2000-es válása óta visszahúzódó életet él. Ritka nyilvános megjelenésein, például 2025 áprilisában, a rajongók teljesen új arcát láthatták, kinézete sokakat megdöbbentett. 2016-ban diagnosztizált mellrákja komoly fordulópontot jelentett, ami arra ösztönözte, hogy újraépítse a kapcsolatát lányával, Parisszal. Debbie ma már gyermekeivel kiegyensúlyozott kapcsolatot ápol, és Paris szerint „inkább barátként” van jelen az életükben.

Debbie Rowe csupán béranya volt, vagy ennél több?

Debbie Rowe a két idősebb gyermek, Paris és Prince biológiai anyja, míg a legfiatalabb, Bigi, béranya révén született. Hosszú ideig keringtek pletykák az apaság körül, bár Michael Jackson állította, hogy saját spermáját használta gyerekeihez. Debbie 2022-ben egy dokumentumfilmben bevallotta, hogy „részben hibásnak” érzi magát Michael halálában, aki 2009-ben drog okozta szívmegállásban hunyt el.

Elismerte, hogy sajnálja, nem tett többet, amikor a zenész fájdalomcsillapító-függő lett.

A popkirály újra életre kel – Michael Jackson története végre filmvásznon!

Megérkezett a Michael Jackson-film első előzetese, és a rajongók már most rajonganak érte. A Michael Jackson film második jelenetében máris látszik: a pop királyát ezúttal nem akárki, hanem saját unokaöccse, Jaafar Jackson kelti életre.

A nagy átverés: Michael Jackson mégsem halt meg?

A sztárok közül többen már életükben legendává válnak, nem csoda, ha a rajongóik nehezen hiszik el, hogy bármikor meg is halhatnak. Nem egy hírességről terjedt már el, hogy csak megrendezte a halálát, és hogy igazából máig vígan él, csak bujkál valahol, távol a kíváncsi tekintetektől. Elvis Presley, Michael Jackson, Jim Morrison vagy Tupac Shakur még mindig életben lenne?