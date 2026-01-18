Botrányos! Szexvideót gyártott tanáráról egy 8 éves kislány

Egy tapasztalt pedagógust, aki több mint 20 éves tanítási tapasztalattal rendelkezik, pályafutása egyik legfelkavaróbb eseménye érte. Egy 8 éves diák az iskola weboldaláról származó fényképeket használt fel egy deepfake alapú AI videó elkészítéséhez: a manipulált felvétel szexuális helyzetet ábrázolt a tanárnőről két másik tanárral.

Depfake-pornót készített tanáráról egy 8 éves kislány (illusztráció)

Fotó: TUMEGGY/SCIENCE PHOTO LIBRARY / MTT

Deepfake-pornó miatt mondott fel a tanár

A felvétel azt a benyomást keltette, mintha a tanárnő két másik pedagógussal hármasban venne részt szexuális helyzetben. A megtévesztő erotikus videó gyorsan terjedt, és súlyos lelki következményekkel járt az érintett számára.

A tanárnő – Megan – később nyilvánosan is beszélt az őt ért traumáról.

Elmondása szerint különösen megrázó volt számára, hogy egy fiatal, mindössze 8 éves diák ilyen szintű AI videó elkészítésére volt képes, de a legmegdöbbentőbb, hogy tisztában van oylan fogalmakkal, hogy mi is a hármasszex.

Vita a mesterséges intelligencia használatáról

Az ügy nyomán sokan felvetették, hogy a mesterséges intelligencia tanulók általi használatát korlátozni kellene. A történet rámutat arra, milyen könnyen lehet visszaélni a deepfake technológiával, különösen akkor, ha az szexuális tartalmú manipulált felvételek készítésére szolgál.

A tanárnő végül a történtek miatt felmondott, az eset pedig intő példává vált arra, milyen súlyos következményei lehetnek a kontrollálatlan deepfake-használatnak. A kérdés már nem az, hogy létezik-e a technológia, hanem az, hogyan lehet megvédeni tőle az embereket – írja a Daily Star.

