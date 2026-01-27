Újabb felfedezés: váratlan dolog derült ki a délutáni alvásról

A legfrissebb kutatási eredmények szerint már egyre világosabban látszik, hogy a délutáni alvás nem pusztán kellemes szokás, hanem tudatos életmódelem is lehet. Egy, a NeuroImage szaklapban megjelent tanulmány kimutatta, hogy már egy rövid, napközbeni pihenés is segíti az agy regenerációját, különösen a kora délutáni órákban.
Mit tesz az aggyal a délutáni alvás?
Az agyunk egész nap aktívan dolgozik, információt dolgoz fel és tanul. Egy idő után azonban elérheti azt az állapotot, amikor telítődik, és romlik az új ismeretek befogadásának képessége. A kutatók szerint egy rövid pihenő ilyenkor segít „újraindítani” az agyat anélkül, hogy az addig megszerzett tudás elveszne – számol be a New York Post.
A vizsgálatok azt mutatták, hogy egy körülbelül
45 perces napközbeni alvás után az idegsejtek közötti kapcsolatok – az úgynevezett szinapszisok – képesek regenerálódni, és hatékonyabban készülnek fel új információk befogadására.
Korábban ezt a hatást kizárólag az éjszakai alváshoz kötötték.
Mennyit pihenjünk délután?
Bár a kutatás közel egyórás pihenést vizsgált, a szakértők óvatosságra intenek. Dr. Thomas Michael Kilkenny alvásszakértő szerint a nappali pihenés akkor a leghasznosabb, ha rövid marad.
A szakember ajánlása szerint egy legfeljebb 20 perces szunyálás, a kora délutáni – jellemzően 13 és 15 óra közötti – időszakban segíthet javítani az éberséget és a kognitív teljesítményt.
Ennél hosszabb alvás azonban már kiválthatja az úgynevezett alvási tehetetlenséget, amikor az ember ébredés után még fáradtabbnak érzi magát.
Délutáni alvás káros hatásai
A túl hosszú nappali alvásnak egészségügyi kockázatai is lehetnek. Egyes tanulmányok összefüggést találtak a rendszeresen hosszúra nyúló szunyálások és a
- magasabb testtömegindex,
- a megemelkedett vérnyomás,
- valamint az anyagcsere-betegségek gyakoribb előfordulása között.
Emellett a hosszabb pihenők felboríthatják az étkezési és esti lefekvési szokásokat is, ami hosszú távon az éjszakai alvás minőségét ronthatja.
Hogyan hozhatja ki a legtöbbet a délutáni alvásból?
A szakértők szerint a környezet legalább olyan fontos, mint az időtartam. Érdemes hűvös, sötét helyiséget választani, mert a túl meleg, hideg vagy világos környezet megnehezíti az elalvást. Fontos a kényelem is, de nem mindegy, hol pihen.
A cél nem a mély alvás, hanem az agy rövid regenerálása.
Nem baj, ha néha rosszul alszik éjjel
A kutatás egyik megnyugtató megállapítása szerint az alkalmi alvásproblémák önmagukban nem vezetnek a tanulási képességek romlásához. A délutáni alvás előnyei számosak: egy rövid napközbeni pihenés segíthet áthidalni az éjszakai alváshiány hatásait, és visszaadhatja a mentális frissességet.
