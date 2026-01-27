Újabb felfedezés: váratlan dolog derült ki a délutáni alvásról

A legfrissebb kutatási eredmények szerint már egyre világosabban látszik, hogy a délutáni alvás nem pusztán kellemes szokás, hanem tudatos életmódelem is lehet. Egy, a NeuroImage szaklapban megjelent tanulmány kimutatta, hogy már egy rövid, napközbeni pihenés is segíti az agy regenerációját, különösen a kora délutáni órákban.

Délutáni alvás: így javítja az agyműködést és a tanulási képességet

Fotó: Valentin Lacoste / Unsplash

Mit tesz az aggyal a délutáni alvás?

Az agyunk egész nap aktívan dolgozik, információt dolgoz fel és tanul. Egy idő után azonban elérheti azt az állapotot, amikor telítődik, és romlik az új ismeretek befogadásának képessége. A kutatók szerint egy rövid pihenő ilyenkor segít „újraindítani” az agyat anélkül, hogy az addig megszerzett tudás elveszne – számol be a New York Post.

A vizsgálatok azt mutatták, hogy egy körülbelül

45 perces napközbeni alvás után az idegsejtek közötti kapcsolatok – az úgynevezett szinapszisok – képesek regenerálódni, és hatékonyabban készülnek fel új információk befogadására.

Korábban ezt a hatást kizárólag az éjszakai alváshoz kötötték.

Mennyit pihenjünk délután?

Bár a kutatás közel egyórás pihenést vizsgált, a szakértők óvatosságra intenek. Dr. Thomas Michael Kilkenny alvásszakértő szerint a nappali pihenés akkor a leghasznosabb, ha rövid marad.

A szakember ajánlása szerint egy legfeljebb 20 perces szunyálás, a kora délutáni – jellemzően 13 és 15 óra közötti – időszakban segíthet javítani az éberséget és a kognitív teljesítményt.

Ennél hosszabb alvás azonban már kiválthatja az úgynevezett alvási tehetetlenséget, amikor az ember ébredés után még fáradtabbnak érzi magát.

20 perc szunyókálás is hasznos lehet az anyunk számára

Fotó: Nathan Dumlao / Unsplash

Délutáni alvás káros hatásai

A túl hosszú nappali alvásnak egészségügyi kockázatai is lehetnek. Egyes tanulmányok összefüggést találtak a rendszeresen hosszúra nyúló szunyálások és a

magasabb testtömegindex,

a megemelkedett vérnyomás,

valamint az anyagcsere-betegségek gyakoribb előfordulása között.

Emellett a hosszabb pihenők felboríthatják az étkezési és esti lefekvési szokásokat is, ami hosszú távon az éjszakai alvás minőségét ronthatja.

Hogyan hozhatja ki a legtöbbet a délutáni alvásból?

A szakértők szerint a környezet legalább olyan fontos, mint az időtartam. Érdemes hűvös, sötét helyiséget választani, mert a túl meleg, hideg vagy világos környezet megnehezíti az elalvást. Fontos a kényelem is, de nem mindegy, hol pihen.