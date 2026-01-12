Meglepő jel figyelmeztethet a demencia korai szakaszára

A demencia kialakulása hosszú folyamat, amelynek első jelei gyakran észrevétlenek maradnak. A neurológiai kutatások egyre inkább arra utalnak, hogy az alvásminőség romlása, az alvászavarok és a gyakori rossz álmok összefügghetnek az agy korai elváltozásaival, így fontos szerepet játszhatnak a demencia korai felismerésében - írja a Science Alert.

A gyakori rémálmok a demencia figyelmeztető jelei lehetnek - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Milyen kapcsolat van a demencia és a rémálmok között?

A kutatások szerint a gyakori rémálmok nem csupán az alvás felszínes zavarai, hanem az agy működésében zajló változások tükröződései lehetnek. A demenciával összefüggő idegrendszeri elváltozások már évekkel korábban befolyásolhatják az álmodásért felelős agyi területeket.

Az adatok azt mutatják, hogy azoknál, akik hetente tapasztalnak rémálmokat, nagyobb arányban alakul ki kognitív hanyatlás. Ez különösen igaz középkorú és idősebb férfiaknál, ahol a gyakori rossz álmok jelentősen növelhetik a demencia kockázatát.

Miért utalhatnak a rémálmok demenciára?

A rémálmok kialakulása kapcsolatban állhat az agyban zajló fehérjefelhalmozódással és idegsejt-károsodással. Ezek a folyamatok az alvás során is hatással vannak az idegrendszer működésére, ezért a rémálmok a demencia korai jeleiként jelenhetnek meg.

