Ezt az oltást kapta? Akkor kisebb lehet a demencia esélye

A demencia megelőzésében új irányt nyithat egy brit kutatás: 2025-ben, az Egyesült Királyságban, az Oxfordi Egyetem szakemberei több mint 436 ezer, 60 év feletti ember anonim egészségügyi adatát elemezték. Az eredmények szerint az RSV elleni védőoltás nemcsak a fertőzéstől védhet, hanem az időskori szellemi hanyatlás kockázatát is mérsékelheti.

Demencia: meglepő védőhatása lehet egy gyakori védőoltásnak

Fotó: Mario Heller / Unsplash

Meglepő védőhatás az RSV-oltásnál

A kutatók azt vizsgálták, hogy az úgynevezett AS01 adjuvánst tartalmazó oltások milyen hatással vannak a demencia kialakulására. Ez az immunválaszt fokozó segédanyag nemcsak az övsömör elleni vakcinában található meg, hanem egy RSV elleni oltásban is, amelyet 2023 óta engedélyeztek az Európai Unióban az 50 év felettiek számára.

Az adatok szerint azoknál, akik kizárólag az AS01-et tartalmazó RSV-oltást kapták meg, 29%-kal alacsonyabb volt a demencia diagnózisának kockázata, mint az influenzaoltással beoltott kontrollcsoportnál. A kettős – RSV és övsömör – oltás esetén ez az arány már 37% volt.

Mi állhat a háttérben?

A szakemberek szerint két lehetséges magyarázat is felmerül. Egyrészt maga az RSV-fertőzés idegrendszeri gyulladásokat válthat ki, amelyek hosszú távon hozzájárulhatnak a demenciára jellemző agyi leépüléshez. Másrészt az AS01 adjuváns által kiváltott immunválasz neuroprotektív hatású lehet: csökkentheti az idegsejteket károsító fehérjelerakódásokat és szabályozhatja a gyulladásos folyamatokat.

Lehet ebből demencia elleni oltás?

Bár az eredményeket a tudományos közösség „erős jelzésként” értékeli, a kutatók hangsúlyozzák:

az összefüggés még nem tekinthető bizonyítottnak.

A vizsgálat megfigyeléses jellegű volt, így ok-okozati kapcsolat nem állapítható meg egyértelműen. További klinikai kutatások szükségesek ahhoz, hogy kiderüljön, valóban kulcsszerepet játszhat-e az AS01 a demencia kockázatának csökkentésében.

Más oltások is csökkenthetik a kockázatot

Korábbi tanulmányok szerint az olyan fertőzések, mint az influenza, az övsömör vagy egyes bakteriális tüdőgyulladások növelhetik a demencia esélyét. Éppen ezért ezek elleni védőoltások közvetve szintén hozzájárulhatnak az agy egészségének megőrzéséhez – különösen idősebb korban.