demencia

Demencia miatt halt meg egy 24 éves fiatal

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A brit Andre Yarham története az egész országot megrendítette, hiszen mindössze 24 évesen vesztette életét egy ritka és pusztító betegség következtében. Az eset különösen megrázó, mert ilyen fiatal korban rendkívül ritka a demencia megjelenése.
demenciafiatalhalál

Hozzátartozói kezdetben a mozgásában és beszédében jelentkező lassulást vették észre, majd fokozatosan a memóriazavarok is megjelentek. A későbbi vizsgálatok igazolták, hogy egy ritka, frontotemporális demencia pusztította az agyát írja a The Sun.

demencia
A demencia tünetei rohamosan felerősödtek nála.
Fotó: Unsplash

Korai demencia és gyors leépülés

Andre-t 22 évesen diagnosztizálták, miután egy MRI kimutatta, hogy az agya egy 70 éves emberéhez hasonlít. Édesanyja rövid időn belül teljes munkaidős gondozóvá vált, segítve fiát a mindennapi tevékenységekben. 

Az állapota rendkívül gyorsan romlott, az utolsó hónapokban már nem tudott kommunikálni és mozogni. 

Nem sokkal később ápolóotthonba került, ahol néhány hét alatt kerekesszékbe kényszerült. Andre korábban sportos, aktív fiatal volt, rajongott a birkózásért, a rögbiért és a videojátékokért. Dolgozott a Lotusnál is, de egészségi állapota miatt nem tudta folytatni a munkát. Egy decemberi fertőzés után kórházba került, majd gyors hanyatlás következett, és hospice-ellátásra szorult. 

Halála előtt családja a tudomány javára felajánlotta az agyát, 

abban bízva, hogy más érintetteknek segíthet a jövőben.

Ha ezeket a jeleket tapasztalja, azonnal forduljon orvoshoz!

A demencia folyamatának jelei már jóval a klasszikus memóriazavarok előtt, akár középkorban is észlelhetők lehetnek. Különösen a személyiségben és viselkedésben bekövetkező változások – mint a koncentrációs nehézségek, fokozott szorongás, önbizalomhiány vagy érzelmi eltávolodás – utalhatnak arra, hogy valaki később demenciában szenvedhet. A szakértők hangsúlyozzák, hogy bár ezek a tünetek önmagukban nem diagnosztikusak, és gyakran tévesen más okokra – például stresszre vagy depresszióra – vezethetők vissza, együttes megjelenésük esetén érdemes orvosi kivizsgálást kérni. 

