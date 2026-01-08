Demencia miatt halt meg egy 24 éves fiatal

Hozzátartozói kezdetben a mozgásában és beszédében jelentkező lassulást vették észre, majd fokozatosan a memóriazavarok is megjelentek. A későbbi vizsgálatok igazolták, hogy egy ritka, frontotemporális demencia pusztította az agyát – írja a The Sun.

A demencia tünetei rohamosan felerősödtek nála.

Korai demencia és gyors leépülés

Andre-t 22 évesen diagnosztizálták, miután egy MRI kimutatta, hogy az agya egy 70 éves emberéhez hasonlít. Édesanyja rövid időn belül teljes munkaidős gondozóvá vált, segítve fiát a mindennapi tevékenységekben.

Az állapota rendkívül gyorsan romlott, az utolsó hónapokban már nem tudott kommunikálni és mozogni.

Nem sokkal később ápolóotthonba került, ahol néhány hét alatt kerekesszékbe kényszerült. Andre korábban sportos, aktív fiatal volt, rajongott a birkózásért, a rögbiért és a videojátékokért. Dolgozott a Lotusnál is, de egészségi állapota miatt nem tudta folytatni a munkát. Egy decemberi fertőzés után kórházba került, majd gyors hanyatlás következett, és hospice-ellátásra szorult.

Halála előtt családja a tudomány javára felajánlotta az agyát,

abban bízva, hogy más érintetteknek segíthet a jövőben.

