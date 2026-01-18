Apróságnak tűnik, pedig döntő lehet – a demencia 5 korai jele

A demencia korai jele gyakran összetéveszthető a feledékenységgel vagy az időskor természetes velejáróival. A szakértők szerint azonban számos olyan demencia korai tünet létezik, amely már a betegség kezdeti szakaszában figyelmeztet, és nem tekinthető normális öregedésnek.

A demencia korai jelei között található a beszédzavar és a hangulati ingadozás is (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

A demencia korai jelei:

Rövid távú memóriazavar

Beszédzavar és szókeresési nehézségek

Tervezési és szervezési képességek romlása

Személyiségváltozás és hangulati ingadozás

Pénzügyi hibák és rossz döntések

1. Rövid távú memóriazavar – a demencia egyik leggyakoribb korai jele

A demencia korai jelei közül az egyik legjellemzőbb a memóriazavar. Az érintett gyakran elfelejti a friss információkat, ismétli ugyanazokat a kérdéseket, összekeveri a napokat, vagy hibázik a gyógyszerszedés során.

Ez a fajta feledékenység időskorban sem tekinthető ártalmatlannak, ha rendszeressé válik, és a mindennapi életet is befolyásolja.

2. Beszédzavar és szókeresési nehézségek

A beszédzavar szintén demencia korai jele lehet. Gyakori tünet a szókeresés, a félbehagyott mondatok használata vagy az ismert tárgyak rossz megnevezése.

A demencia első jelei sokszor itt válnak feltűnővé a családtagok számára, különösen akkor, ha a kommunikáció egyre nehézkesebbé válik.

3. Tervezési és szervezési képességek romlása

A kognitív hanyatlás egyik korai megnyilvánulása, amikor az érintett nehezen boldogul a mindennapi feladatokkal. A demencia korai tünetei közé tartozik, ha gondot okoz a pénzügyek intézése, a bevásárlás megtervezése vagy az időpontok nyomon követése.

Ez már nem egyszerű figyelmetlenség, hanem olyan változás, amely hatással van az önálló életvitelre.

4. Személyiségváltozás és hangulati ingadozás

A demencia korai jele lehet a személyiség megváltozása is. Indokolatlan szorongás, ingerlékenység, visszahúzódás vagy érdeklődésvesztés jelentkezhet.

Ezek a változások gyakran megelőzik a látványosabb szellemi leépülést, ezért a családtagok számára különösen fontos figyelmeztető jelek lehetnek.

5. Pénzügyi hibák és rossz döntések

A pénzügyek kezelése sokszor az elsők között válik problémássá. A demencia korai jelei közé tartozik, ha az érintett rossz döntéseket hoz, elfelejti befizetni a számlákat, vagy könnyebben válik csalások áldozatává.