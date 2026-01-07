Ha ezeket a jeleket tapasztalja, azonnal forduljon orvoshoz

A demencia nem egyik napról a másikra alakul ki, a kutatások szerint a betegséghez vezető folyamat már évtizedekkel korábban elindulhat. A szakértők egyre nagyobb figyelmet fordítanak azokra a mentális és érzelmi jelekre, amelyek a demencia tünetei közé sorolhatók, még akkor is, ha elsőre depressziónak, szorongásnak vagy egyszerű kimerültségnek tűnnek - írja a Mirror.

A demencia korai jelei gyakran személyiségváltozás formájában jelentkeznek

Fotó: Pexels

Milyen korai jelei lehetnek a demenciának?

A kutatás szerint ez a hat személyiségváltozás a demencia előjele lehet, különösen akkor, ha egyszerre több is megjelenik:

Koncentrációs zavar – tartós figyelemproblémák, nehézségek a fókuszálásban Fokozódó szorongás – indokolatlan idegesség, belső feszültség Önbizalomhiány – a korábbi magabiztosság elvesztése Problémakerülés – nehézség a mindennapi kihívások kezelésében Érzelmi eltávolodás – csökkenő melegség és kötődés mások felé Elégedetlenség a hétköznapi tevékenységek során – örömérzet hiánya megszokott feladatoknál

A szakértők hangsúlyozzák, ezek a jelek önmagukban nem jelentenek diagnózist, de együttes megjelenésük növelheti a demencia kockázatát.

Miért fontos a korai felismerés?

A depresszió és a személyiségváltozás régóta ismert kísérőjelenségei a demenciának, de ez a vizsgálat rámutatott, bizonyos tünetek már jóval korábban megjelenhetnek. A korai felismerés lehetőséget adhat életmódbeli változtatásokra, a mentális egészség tudatos védelmére, és akár a folyamat lassítására is.

