Jobb, ha figyel, ez a két hétköznapi dolog rohamosan gyorsíthatja a demenciát

A demencia kockázatát jelentősen növelheti a kezeletlen hallás- és látásprobléma – írja a Focus.de.

Fotó: Unsplash

Az Alzheimer-kutatással foglalkozó AFI (Alzheimer Forschung Initiative) szerint az időben történő beavatkozás sokat számít. „A kezeletlen halláscsökkenés a középkor legnagyobb kockázati tényezői közé tartozik. A látásromlás, különösen az idősebb korban jelentkező problémák és szembetegségek szintén növelhetik a demencia kialakulásának esélyét” – mondta Anne Pfitzer-Bilsing, az AFI tudományos részlegének vezetője.

Miért növelheti a demencia kockázatát a hallás- és látásromlás?

A hallás- és látásproblémákkal élők kevesebb információt és ingert képesek feldolgozni. Gyakran visszahúzódnak, mert nehezebben követik a beszélgetéseket, vagy bizonytalanul érzik magukat ismeretlen környezetben.

A hallás rendszerint 50 éves kor körül kezd romlani, a látás pedig már 40 éves kor körül elkezdhet gyengülni. Később olyan betegségek is jelentkezhetnek, mint a szürkehályog vagy a makuladegeneráció.

„A halláscsökkenést sokan még mindig nem veszik elég komolyan. Miközben teljesen természetes, hogy idősebb korban szemüveget hordunk, sokan nehezen viselik a hallókészüléket. Pedig ez komoly következményekkel járhat” – mondja a szakértő.

A látásromlás esetén is fontos a szakértői kivizsgálás és a szükséges kezelés. A szemüveg és a szembetegségek kezelése segíthet a látás minél hosszabb ideig történő megőrzésében.

„Rendszeresen ellenőriztessük a szemünket. Így a szemüvegünket a változásokhoz igazíthatják, és a szembetegségek időben kezelhetők. Ha valaki jól hall és lát, aktívan részt tud venni a mindennapi életben, követni tudja a beszélgetéseket, akkor az folyamatosan terheli az agyat, ami hosszabb ideig fenntartja a szellemi frissességet” – hangsúlyozza Pfitzer-Bilsing.

