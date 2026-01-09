Demi Moore intim titkot osztott meg Bruce Willisről

A 63 éves Oscar-jelölt színésznő Kate Hudson társaságában vett részt a Song Sung Blue című film zártkörű vetítésén, ahol kiderült: a film nemcsak moziélmény volt számára, hanem erős személyes emlékeket is felszínre hozott. Demi Moore elárulta, hogy Bruce Willisnek volt egy egészen egyedi heti rituáléja, számolt be a People.com.

Demi Moore 13 évig volt Bruce Willis felesége, kiderült, sokszor Neil Diamond számokat hallgattak együtt – Fotó: Frederic Injimbert / NORTHFOTO

Egyszer csak elkezdte teljes hangerőn játszani Neil Diamondot, és én megkérdeztem, mi folyik itt. Erre azt mondta: Ez Neil Diamond-nap. Hatalmas Neil Diamond-rajongó volt. És bevallom: én is az lettem”

– mesélte a színésznő, aki szerint Willis egész nap csak Neil Diamond-dalokat hallgatott, és ezt a szokását éveken keresztül megtartotta.

A Song Sung Blue című film Neil Diamond azonos című, 1972-es slágeréről kapta a nevét. A filmben Kate Hudson és Hugh Jackman alakítanak egy valós házaspárt, akik Neil Diamond-feldolgozásokat játszó zenekart alapítottak. Moore szerint a film meglepően szívhez szóló, és külön kiemelte a színészi alakításokat – nemcsak a főszereplőkét, hanem a gyerekszínészekét is.

Demi Moore és Bruce Willis elválaszthatatlanok

Demi Moore és Bruce Willis 1987 és 2000 között voltak házasok, három közös lányuk született: Rumer (37), Scout (34) és Tallulah (31). Bár a házasságuk véget ért, kapcsolatuk soha nem szakadt meg. Bruce Willis már a válás után így fogalmazott:

A házasság intézménye lezárult, de a barátságunk nem. Örökre összekötnek minket a gyerekeink.”

Willis 2009-ben vette feleségül Emma Heming Willist, Demi Moore pedig ott volt az esküvőn akkori férjével, Ashton Kutcherrel. A Hatodik érzék sztárja később úgy fogalmazott: „Egy törzzsé váltunk.” Emma Heming Willis később elárulta, hogy 2007-ben, egy közös családi nyaraláson szeretett bele Bruce Willisbe: „Ott láttam meg benne az igazi családapát.”

Demi Moore vallomása nemcsak nosztalgikus, hanem ritka példája annak, hogy egy válás után is létezhet szereteten és tiszteleten alapuló kapcsolat – sőt, akár közös zenei rituálék emléke is feltörhet, amelyek évtizedekkel később is mosolyt csalnak az ember arcára. Egy biztos: Neil Diamond zenéje örökre összeköti őket.

