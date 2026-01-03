Ünnepek utáni depresszió? Így kezelje a lehangoltságát

Az ünnepek utáni lehangoltság sokaknál jelentkezik, és gyakran összekeverik a depresszió tüneteivel. A szakértők szerint azonban ez többnyire átmeneti állapot, amit az agyunk kémiai változásai okoznak. Karácsony előtt és alatt tele vagyunk várakozással, programokkal és érzelmi impulzusokkal, amelyek megemelik a dopaminszintünket – ez a hormon felelős a jókedvért és a motivációért – írja a DailyMail.

Az ünnepek utáni lehangoltság sokaknál jelentkezik, és gyakran összekeverik a depresszió tüneteivel.

Amikor az ünnepek véget érnek, a dopamin szintje visszaesik, a szürke hétköznapok pedig sokkal üresebbnek tűnnek. Ezért érezhetjük magunkat fáradtnak, érdektelennek vagy kedvetlennek. Bár ezek a tünetek hasonlíthatnak a depresszió jeleire, legtöbbször csak átmeneti hangulatingadozásról van szó.

A családdal és barátokkal töltött idő csökkenése miatt az oxitocin – az érzelmi kötődésért felelős hormon – is csökkenhet, ami magányérzetet okozhat. Emellett a felborult alvás, a kevés mozgás és a több alkohol is rontja a közérzetet.

A jó hír az, hogy a januári rossz hangulat enyhíthető. A természetes fény, a rendszeres mozgás, a megfelelő alvás és a társas kapcsolatok segítenek visszaállítani az egyensúlyt.

A szakértők szerint érdemes kis célokat kitűzni, és nem túl nagy elvárásokat támasztani az új év elején. Ha a rossz hangulat tartósan fennáll, akkor viszont érdemes szakemberhez fordulni, mert a depresszió kezelhető.

4 ital a téli depresszió ellen

A téli hónapokban sokan tapasztaljuk meg a téli depresszió tüneteit. A szaknyelv ezt szezonális affektív zavarnak nevezi, mi viszont leginkább úgy éljük meg, hogy fáradtabbak, lehangoltabbak vagyunk, nehezebb motivációt találni, és gyakrabban vágyunk szénhidrátban gazdag ételekre vagy a teljes visszahúzódásra. Sok tea gyógyító hatású, érdemes télen fogyasztani például a sáfrány teát, a citormű teát vagy épp a kurkuma teát.

Téli fáradékonyság? Ez lehet a valódi ok, amiről senki nem beszél

A fáradékonyság a téli hónapok egyik leggyakoribb panasza: rövidebb nappalok, kevesebb napfény és csökkenő energiaszint jellemzi ezt az időszakot. Sokan lustaságnak gondolják, pedig a fáradékonyság hátterében gyakran összetett biológiai és pszichés okok állnak.