Testszag télen? Így érdemes a dezodorokat használni hidegben

Sokan azt gondolják, hogy a hideg hónapok az izzadásgátlók pihenőidejét jelentik. Hiszen nincs kánikula, kevesebbet izzadunk, vastag ruhák alatt vagyunk, így nincs is szükség dezodorokra. Mégis meglepően sokan tapasztalják, hogy télen nehezebb kordában tartani a testszagot, mint nyáron. A bőrgyógyászok szerint ez egyáltalán nem képzelgés.
Az izzadás nem kizárólag a meleghez kötődik: a szervezet így szabályozza a testhőmérsékletet egész évben. Télen is izzadunk, csakhogy a réteges öltözködés miatt az izzadság csapdába esik. A levegő nem tud szabadon áramlani, a nedvesség nem párolog el, a baktériumok pedig ideális környezetet kapnak a szaporodáshoz. A hónalj különösen érintett terület: itt egyszerre van jelen a meleg, a nedvesség és a súrlódás. Egy olyan dezodor, amely nyáron tökéletesen működik, télen könnyen kevésnek bizonyulhat – írja a huffpost.

Nem mindegy, mikor használjuk a dezodort
Sokan úgy gondolják, hogy télen nincs szükség dezodorokra és izzadásgátlókra. Mutatjuk, miért tévednek

Nem mindegy, milyen anyagból készülnek a téli ruháid. A szintetikus textilek (például poliészter) hajlamosak magukban tartani a nedvességet és a szagokat, míg a természetes anyagok, mint a pamut vagy a gyapjú, jobban szellőznek és kevésbé „ragasztják magukhoz” a szagokat.

 A hideg levegő, az alacsony páratartalom és a forró zuhanyok meggyengítik a bőr természetes védőrétegét. 

Ez nemcsak szárazsághoz és irritációhoz vezethet, hanem megváltoztathatja a bőrön élő baktériumok összetételét is. A mikrobiom egyensúlyának felborulása pedig közvetlenül hat a testszagra. Ráadásul az irritált, kiszáradt bőr érzékenyebbé válik, így sokan kevesebb dezodort használnak, vagy teljesen abbahagyják azt – ami tovább súlyosbíthatja a problémát.

Dezodor vagy izzadásgátló?

Sokan nem tesznek különbséget a kettő között, pedig fontos:

  • A dezodor a szagokat semlegesíti
  • Az izzadásgátló az izzadás mennyiségét csökkenti (jellemzően alumínium-alapú összetevőkkel)

A természetes dezodorok népszerűsége nő, de télen gyakran kiderülnek a korlátaik: mivel nem csökkentik az izzadást, a vastag ruhák alatt kevésbé hatékonyak. Ez nem jelenti azt, hogy rosszak – csak más elvárásokat és tudatosabb öltözködést igényelnek.
Gyakori hibák, amiket érdemes elkerülni

A hatékonyság nemcsak a terméken, hanem a használat módján is múlik:

  • Az izzadásgátlók este, tiszta és száraz bőrre kenve működnek a legjobban
  • Érdemes a hónaljszőrzetet rövidre vágni, hogy a termék valóban a bőrre kerüljön
  • Ne izzadt bőrre vidd fel a dezodort
  • Szükség esetén egy gyors, alkoholos kézfertőtlenítős áttörlés segíthet elpusztítani a szagokat okozó baktériumokat

A téli testszag nem igénytelenség kérdése, hanem élettani és környezeti tényezők eredménye. Ha megérted, mi történik a bőröddel a hideg hónapokban, és ehhez igazítod a ruházatod, a termékeidet és a szokásaidat, a probléma jól kezelhető – még a legvastagabb pulóverek alatt is. Az Origo korábban arról írt, hogy kiderült, hogy sokan rosszul használják a dezodort.

 

