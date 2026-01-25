Ausztráliában elaltatnak egy dingófalkát, amelynek köze lehet a fiatal kanadai turista halálához

Az áldozatot – egy 19 éves kanadai nőt – január 19-én találták holtan az Ausztrália északkeleti partjainál fekvő K'gari-sziget egy strandján, 10 dingó által körülvéve. Az első vizsgálatok szerint nem sokkal a halála előtt úszni mehetett a tengerbe. Bár harapásnyomokat találtak rajta, a halál legvalószínűbb okának egyelőre a vízbe fúlást tartják – számolt be az MTI.
Hat dingót már el is altattak
Az eset óta a szakemberek "bizonyos agresszív viselkedést" észleltek a falka tagjai körében, ezért hozták meg azt a "nehéz döntést", hogy elpusztítanak minden állatot, amelynek köze volt az incidenshez – mondta a miniszter. Hat dingót már el is altattak, a megmaradtakat a következő napokban ölik meg – értesült az ABC News.
A korábban Fraser-szigetként ismert, a queenslandi parttól néhány kilométerre fekvő K'gari népszerű a turisták körében fehér homokja és vadvilága miatt. Őslakosok egy helyi szervezete pert fontolgat a hatóságok ellen arra hivatkozva, hogy a dingók védett őshonos fajnak számítanak a queenslandi nemzeti parkokban. A vélhetően házikutyából évezredekkel ezelőtt visszavadult faj mintegy 200 példánya kóborol szabadon a szigeten, amire a környezetvédelmi minisztérium szerint az is bátorítja őket, hogy egyre gyakrabban kerülnek kapcsolatba emberekkel.
Életveszélyesek lehetnek a vadkutyák
Az állatok képesek embereket is megsebesíteni, és olykor akár meg is ölni, főleg gyermekeket. Három éve egy falka dingó megtámadott egy 23 éves kocogót, akit a tengerbe hajszoltak az állatok. A rendőrség szerint a nő életét csak az mentette meg, hogy egy arra járó férfi a segítségére sietett és elkergette a vadkutyákat. Az AP jelentése szerint a fiatalabb állatok agresszívabbá váltak, és kevésbé félnek az embertől azóta, hogy a koronavírus-világjárvány után visszatértek a turisták.
