Rejtély a tengerparton: egy falka őrizte a holttestet a rendőrök érkezéséig

A holttestet K’Gari szigetén, egy népszerű partszakaszon találták meg. Két férfi autózott a tengerparton, amikor körülbelül tíz állatot láttak egy mozdulatlan alak körül – ekkor derült ki, hogy egy fiatal nő teste fekszik a homokban. A rendőrség közlése szerint egyelőre nem zárható ki sem a fulladás, sem az, hogy a dingók támadása okozta a halált, de a testen olyan sérüléseket találtak, amelyek arra utalnak, hogy az állatok érintkeztek vele – számol be a BBC.

Ehhez hasonló dingók vették körül a holttestet

Fotó: Anthony Rae / Unsplash

Holttest a tengerparton

A nyomozók információi szerint a lány az elmúlt hat hétben egy közeli hátizsákos szálláson dolgozott, és ismerőseinek azt mondta, kora reggel úszni indul. A hatóságok úgy vélik, egyedül ment ki a partra, ahol valami tragikus dolog történhetett vele. A helyszínt a hírek szerint a Maheno hajóroncs közelében találták meg, amely régóta kedvelt turistalátványosság a térségben.

Dingók vették körül a fiatal nő testét

A környék jól ismert a vadon élő dingópopulációról, amelyeket Ausztráliában őshonos fajként védenek. A szakértők szerint ezek az állatok alapvetően kerülik az embereket, de éjszaka és hajnalban kiszámíthatatlanul viselkedhetnek. A rendőrség figyelmeztetést adott ki a látogatóknak, hogy tartsák a távolságot a vadállatoktól, és ne közelítsék meg őket semmilyen körülmények között.

A tragikus ügyben szerdán boncolást végeznek, amely várhatóan tisztázza a halál pontos okát. Addig is a hatóságok igyekeznek feltárni, mi vezethetett a fiatal nő rejtélyes halálához az idilli üdülőparadicsomban.

