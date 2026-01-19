Dingók marcangolták szét a 19 éves lányt a népszerű szigeten

A sokkoló eset K’gari szigetén (korábbi nevén Fraser Island), Délkelet-Queensland partjainál történt – azon a helyen, amelyet a turisták a fehér homokja és a türkiz vize miatt imádnak, ám amely hírhedt a dingók támadásairól, számolt be a Sun.

A dingók rettegésben tartják a turistákat K’gari szigetén – Fotó: MICHAEL NOLAN / Robert Harding RF

A 19 éves nő hétfő hajnalban, reggel 5 óra körül ment úszni a Maheno hajóroncs közelében. Egy órával később már holtan feküdt a parton. A rendőrség közlése szerint a holttestet körülbelül tíz dingó vette körül, amikor két arra haladó férfi rábukkant.

Ez egy rendkívül traumatikus és horrorisztikus látvány volt

– mondta Paul Algie rendőrfelügyelő.

A nő testén súlyos harapásnyomokat találtak, amelyek egyértelműen dingótámadásra utalnak.

Nem tudni: vízbe fulladt vagy a dingók végeztek vele?

A hatóságok egyelőre nem tudják biztosan megmondani, hogy a fiatal nő először megfulladt-e, és csak ezután estek neki az állatok, vagy a vadkutyák ölték meg. A rendőrség megerősítette: „A holttestet az állatok megérintették és megrongálták.”

A lány hat hete dolgozott a szigeten egy barátnőjével. Utóbbi teljesen összetört, pszichológiai támogatást kap.

K’gari szigete régóta rettegett a dingók miatt. 2023-ban egy 10 éves fiút rángattak be a vízbe a vadkutyák – csak azért élte túl, mert a 12 éves nővére hősiesen közbelépett. Az eset után több nőt is megtámadtak ugyanazon a partszakaszon, egy francia turistát pedig napozás közben haraptak meg a fenekén.

Figyelmeztetés a turistáknak

A rendőrség ismét nyomatékosan figyelmeztet: „A dingók vadállatok. Ne közelítsék meg őket, ne etessék őket, és tartsák a távolságot.” Bár a dingók kulturálisan fontosak az őslakos közösségek számára, a hatóságok szerint halálos veszélyt jelenthetnek, ha az ember alábecsüli őket.

