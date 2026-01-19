Dinoszauruszok lepték el a metálkoncertet: fergeteges videó tarol a neten

A videón nem hétköznapi koncertlátogatók tűnnek fel: velociraptorok tombolnak a színpad előtt, mintha egy valódi metálbuliban lennének. Az alkotás látványvilága egyszerre abszurd és lenyűgöző, ami gyorsan magával ragadta a közönséget.

Dinoszauruszok (illusztráció, ezek játék dínók) Fotó: Cup of Couple/pexels

Dinoszauruszok a metálkoncerten

A mesterséges intelligencia által generált felvételen a dinoszauruszok vadul ugrálnak, headbangelnek és egymást lökdösik a tömegben. A dinoszauruszok lepték el a metálkoncertet jelenet sokak szerint egyszerre vicces és félelmetesen élethű, különösen a mozgás és az arckifejezések kidolgozottsága miatt.

Közel egymilliós nézettség

A videó rövid idő alatt közel egymillió megtekintést ért el, és folyamatosan terjed a közösségi oldalakon. A kommentelők vad reakciókkal árasztották el a bejegyzést: sokan szerintük ilyen lenne egy koncert a Jurassic Parkban, mások pedig a mesterséges intelligencia fejlődésén döbbentek meg.

A mesterséges intelligencia újabb határa

A felvétel jól mutatja, milyen szintre jutott a mesterséges intelligencia a vizuális tartalomgyártásban. Egy ilyen kreatív ötlet – dinoszauruszok egy metálkoncerten – korábban csak animációs stúdiók számára volt elérhető, ma viszont egyetlen AI-eszközzel is megvalósítható.

Nyuszik a trambulinon: veszélyes, amikor az MI írja az állatvilág történeteit

Az internetet elárasztják a lenyűgöző állatos felvételek, miközben a mesterséges intelligencia egyre ügyesebben állít elő látványos, mégis valótlan jeleneteket. Ezek a mesterségesen generált, manipulált vagy félrevezető állatvideók gyakran úgy hatnak, mintha hiteles természetfilm részletei lennének.

Szenzációs felfedezés a dinókkal kapcsolatban

Elképesztő őslénytani felfedezést tettek Észak-Olaszországban: a Stelvio Nemzeti Park területén több ezer, mintegy 210 millió éves dinoszaurusz-lábnyom került elő egy meredek hegyfalon. A nyomok párhuzamos sorokban futnak, és sok esetben jól kivehetők rajtuk a dinók ujjai és a karmok lenyomatai is.