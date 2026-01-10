Hírlevél
Letartóztatták a High School Musical sztárját - súlyos a vád

Karrierje csúcsán tinisztár volt, most börtönben ül. A High School Musical 3 című film egykori színészét, a Disney-sztár Matt Prokopot december 24-én letartóztatták gyermekpornográfia-birtoklás gyanújával, valamint több más bűncselekmény elkövetésével texasi otthonában.
disneyszerelmes hangjegyek 3matt prokopszínész

Súlyos vádakkal került ismét a címlapokra a Disney-birodalom egykori sztárja. Matt Prokop, a High School Musical című film 35 éves színészét december 24-én tartóztatták le Texasban gyermekpornográfia birtoklásának gyanújával, valamint több egyéb bűncselekmény miatt.

LOS ANGELES, CA - AUGUST 07: Actor Matt Prokop arrives at the Madden NFL 09 premiere party at STK on August 7, 2008 in Los Angeles, California. (Photo by Charley Gallay/Getty Images) (Photo by Charley Gallay / Getty Images North America / Getty Images via AFP), Disney
A Disney-birodalom egykori sztárja, Matt Prokop
Fotó: CHARLEY GALLAY / Getty Images North America via AFP

Prokop jelenleg a Victoria megyei börtönben ül, miközben folyamatban van az ügy kivizsgálása. A legsúlyosabb vádpont mellett óvadékfeltételek megszegése, szökési kísérlet és rendőri intézkedéssel szembeni ellenállás is szerepel a bűnlajstromán – számolt be róla a Page Six.

A Disney-sztár nem először keveredett botrányba

Prokop karrierje ígéretesen indult: szerepelt a Hannah Montana című sorozatban, valamint a világsikerű Szerelmes hangjegyek (High School Musical) filmsorozat harmadik részében. 

Az elmúlt években azonban egyre inkább rendőrségi ügyek és erőszakos vádak miatt emlegették. 

Két éve, 2024-ben már letartóztatták súlyos testi sértés gyanújával, miután állítólag bántalmazta egyik közeli hozzátartozóját. Az egykori Disney-sztár volt párja, a Modern család sztárja, Sarah Hyland pedig 2014-ben távoltartási végzést kért ellene, azt állítva, hogy a színész fizikai és lelki bántalmazásnak tette ki őt kapcsolatuk alatt.

A mostani vádak különösen súlyosak, és komoly visszhangot váltottak ki a közvéleményben. A hatóságok hangsúlyozzák: Matt Prokopot egyelőre nem ítélték el, az ügyben a jogi eljárás jelenleg is folyamatban van, bírósági tárgyalás időpontját még nem hozták nyilvánosságra.

 

