Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Az ukránok átlépték a vörös vonalat – Kijev példátlan támadást intézett Magyarország ellen

sör

Egy ötlet, amely örökre megváltoztatta a sörivást világszerte

31 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több mint 90 évvel ezelőtt, 1935 januárjában Amerikában valami egészen szokatlan dolog történt. A sör nem csapból folyt, nem palackból kortyolták, hanem… kinyitották. Egy fémes pssszt hang kíséretében megszületett az első kereskedelmi forgalomba kerülő dobozos sör – és a világ sörivása örökre megváltozott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sörgottfried krueger brewing companyalkoholos italdobozos sör

Emberek százmilliói vagy akár milliárdjai imádják a sört világszerte. A folyékony kenyér – ahogy egyesek hívják – körülbelül i. e. 4000–3500 körül született meg Mezopotámiában, a suméroknál. Ők voltak azok, akik már nemcsak itták, hanem le is írták, mit isznak. Sőt, még söristennőjük is volt: Ninkasi, akinek tiszteletére egy himnuszt írtak – és ez a himnusz egyben a világ legrégebbi fennmaradt sörreceptje is – áll a Wikipédia sör szócikkében.

Első dobozos sör, Elsődobozossör
A világ első dobozos söreit a Krueger dobta piacra
Fotó: Greenmon

Ugyanakkor régészeti leletek szerint már i. e. 7000 körül Kínában is készítettek erjesztett gabonaitalt (rizsből, mézből, gyümölcsből), ami technikailag sörszerű. 

A népszerű alkoholos ital dobozban történt árusítása azonban csak a 20. században kezdődött el. 

A New Jersey-i Gottfried Krueger Brewing Company az American Can Company-val karöltve 1935. január 24-én dobta piacra a Krueger’s Finest Beer és Krueger’s Cream Ale dobozos változatát. A fogyasztók eleinte gyanakodva nézték a dolgot. Sör… fémdobozban? Mi jön még, májkrém tubusban?

Kezdetben tanulni kellett a sörnyitást

Pedig az ötlet zseniális volt. A szesztilalom (1920–1933) után az amerikai sörfőzdék vért izzadva próbálták visszahódítani a közönséget. 

A doboz olcsóbb volt, mint az üveg, nem tört el, könnyebb volt szállítani, és – ami nem elhanyagolható – nem kellett visszaváltani, mint a palackot. 

Első dobozos sör, Elsődobozossör
Így néztek ki régen a dobozos sörök
Fotó: Wikimedia Commons

Az első vásárlók még kaptak egy kis segítséget: a doboz tetejére külön nyitót ragasztottak. Aki azonban elég ügyes volt, az ivás előtt már kisebb lakatossegédnek érezhette magát. Az első teszt után a vásárlók több mint 90%-a azt mondta, hogy jöjjön még egy dobozzal.

A dobozos sör megkezdte világhódító útját

A kezdeti bizalmatlankodás után gyorsan kinyílt a világ a sör előtt. Egy éven belül más serfőzdék is csatlakoztak, és a dobozos sör megkezdte világhódító útját. Ma már elképzelhetetlenek a strandok, a fesztiválok, a meccsek sör nélkül, de akár a panelházak erkélyeire is kellemes kiülni nyáron a nagy melegben este egy doboz jéghideg alkoholos itallal, és szisszenteni egyet vagy akár többet is.

Első dobozos sör, Elsődobozossör
Mifelénk sosem hallott márkák a kezdeti időkből
Fotó: Wikimedia Commons

Ma, amikor egy mozdulattal felpattintunk egy hideg dobozt, ritkán gondolunk bele, hogy ez az egész egy 1935-ös, kissé merész ötlettel indult. A dobozos sör nemcsak csomagolási újítás volt, hanem kulturális fordulópont is, amely megváltoztatta, hol, mikor és hogyan iszunk a malátából készült szénsavas alkoholos italt.

Az Origo a közelmúltban csinált egy extrém nehéz sörkvízt. Arról pedig néhány napja írt honlapunk, hogy a világ legrégebbi kolostori sörfőzdéje, a bajorországi Weltenburg gazdát cserél.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!