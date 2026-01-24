Egy ötlet, amely örökre megváltoztatta a sörivást világszerte

Emberek százmilliói vagy akár milliárdjai imádják a sört világszerte. A folyékony kenyér – ahogy egyesek hívják – körülbelül i. e. 4000–3500 körül született meg Mezopotámiában, a suméroknál. Ők voltak azok, akik már nemcsak itták, hanem le is írták, mit isznak. Sőt, még söristennőjük is volt: Ninkasi, akinek tiszteletére egy himnuszt írtak – és ez a himnusz egyben a világ legrégebbi fennmaradt sörreceptje is – áll a Wikipédia sör szócikkében.

A világ első dobozos söreit a Krueger dobta piacra

Fotó: Greenmon

Ugyanakkor régészeti leletek szerint már i. e. 7000 körül Kínában is készítettek erjesztett gabonaitalt (rizsből, mézből, gyümölcsből), ami technikailag sörszerű.

A népszerű alkoholos ital dobozban történt árusítása azonban csak a 20. században kezdődött el.

A New Jersey-i Gottfried Krueger Brewing Company az American Can Company-val karöltve 1935. január 24-én dobta piacra a Krueger’s Finest Beer és Krueger’s Cream Ale dobozos változatát. A fogyasztók eleinte gyanakodva nézték a dolgot. Sör… fémdobozban? Mi jön még, májkrém tubusban?

Kezdetben tanulni kellett a sörnyitást

Pedig az ötlet zseniális volt. A szesztilalom (1920–1933) után az amerikai sörfőzdék vért izzadva próbálták visszahódítani a közönséget.

A doboz olcsóbb volt, mint az üveg, nem tört el, könnyebb volt szállítani, és – ami nem elhanyagolható – nem kellett visszaváltani, mint a palackot.

Így néztek ki régen a dobozos sörök

Fotó: Wikimedia Commons

Az első vásárlók még kaptak egy kis segítséget: a doboz tetejére külön nyitót ragasztottak. Aki azonban elég ügyes volt, az ivás előtt már kisebb lakatossegédnek érezhette magát. Az első teszt után a vásárlók több mint 90%-a azt mondta, hogy jöjjön még egy dobozzal.

A dobozos sör megkezdte világhódító útját

A kezdeti bizalmatlankodás után gyorsan kinyílt a világ a sör előtt. Egy éven belül más serfőzdék is csatlakoztak, és a dobozos sör megkezdte világhódító útját. Ma már elképzelhetetlenek a strandok, a fesztiválok, a meccsek sör nélkül, de akár a panelházak erkélyeire is kellemes kiülni nyáron a nagy melegben este egy doboz jéghideg alkoholos itallal, és szisszenteni egyet vagy akár többet is.