Egy ötlet, amely örökre megváltoztatta a sörivást világszerte

Emberek százmilliói vagy akár milliárdjai imádják a sört világszerte. A folyékony kenyér – ahogy egyesek hívják – körülbelül i. e. 4000–3500 körül született meg Mezopotámiában, a suméroknál. Ők voltak azok, akik már nemcsak itták, hanem le is írták, mit isznak. Sőt, még söristennőjük is volt: Ninkasi, akinek tiszteletére egy himnuszt írtak – és ez a himnusz egyben a világ legrégebbi fennmaradt sörreceptje is – áll a Wikipédia sör szócikkében.
Ugyanakkor régészeti leletek szerint már i. e. 7000 körül Kínában is készítettek erjesztett gabonaitalt (rizsből, mézből, gyümölcsből), ami technikailag sörszerű.
A népszerű alkoholos ital dobozban történt árusítása azonban csak a 20. században kezdődött el.
A New Jersey-i Gottfried Krueger Brewing Company az American Can Company-val karöltve 1935. január 24-én dobta piacra a Krueger’s Finest Beer és Krueger’s Cream Ale dobozos változatát. A fogyasztók eleinte gyanakodva nézték a dolgot. Sör… fémdobozban? Mi jön még, májkrém tubusban?
Kezdetben tanulni kellett a sörnyitást
Pedig az ötlet zseniális volt. A szesztilalom (1920–1933) után az amerikai sörfőzdék vért izzadva próbálták visszahódítani a közönséget.
A doboz olcsóbb volt, mint az üveg, nem tört el, könnyebb volt szállítani, és – ami nem elhanyagolható – nem kellett visszaváltani, mint a palackot.
Az első vásárlók még kaptak egy kis segítséget: a doboz tetejére külön nyitót ragasztottak. Aki azonban elég ügyes volt, az ivás előtt már kisebb lakatossegédnek érezhette magát. Az első teszt után a vásárlók több mint 90%-a azt mondta, hogy jöjjön még egy dobozzal.
A dobozos sör megkezdte világhódító útját
A kezdeti bizalmatlankodás után gyorsan kinyílt a világ a sör előtt. Egy éven belül más serfőzdék is csatlakoztak, és a dobozos sör megkezdte világhódító útját. Ma már elképzelhetetlenek a strandok, a fesztiválok, a meccsek sör nélkül, de akár a panelházak erkélyeire is kellemes kiülni nyáron a nagy melegben este egy doboz jéghideg alkoholos itallal, és szisszenteni egyet vagy akár többet is.
Ma, amikor egy mozdulattal felpattintunk egy hideg dobozt, ritkán gondolunk bele, hogy ez az egész egy 1935-ös, kissé merész ötlettel indult. A dobozos sör nemcsak csomagolási újítás volt, hanem kulturális fordulópont is, amely megváltoztatta, hol, mikor és hogyan iszunk a malátából készült szénsavas alkoholos italt.
