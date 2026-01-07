Dermesztő látvány fogadta a kikötőben dolgozókat — azonnal nyomozni kezdtek

A több tonnás tetemet a Delaware folyó mentén fekvő Gloucester Marine Terminalben fedezték fel, közvetlenül a Walt Whitman híd közelében, miután egy döglött bálna vált jól láthatóvá a kikötött konténerszállító hajó orrán. A riasztást az amerikai parti őrség adta le, amikor a hajó befutott a New Jersey-i kikötőbe, és egyértelművé vált, hogy az elpusztult tengeri emlős a hajó elején akadt fenn – írja a ABC.
Döglött bálna boncolása következik — veszélyeztetett faj pusztulását vizsgálják
A New Jersey-ben működő Marine Mammal Stranding Center közlése szerint a döglött bálnát elszállítják, hogy részletes boncolást — úgynevezett nekropsziát — végezzenek rajta. Ennek célja, hogy pontosan kiderüljön, mi okozta az állat pusztulását.
Az elsődleges információk alapján az állat egy 7,5–9 méter hosszú barázdásbálna lehetett.
Ez a faj rendszeresen előfordul New Jersey és New York térségének vizeiben, ugyanakkor veszélyeztetettnek számít.
A döglött bálna New Jersey partjainál különösen érzékeny ügy, mivel ezek az óriási tengeri emlősök korábban a kihalás szélére sodródtak az ipari bálnavadászat miatt, és csak az elmúlt évtizedek természetvédelmi intézkedéseinek köszönhetően kezdett helyreállni az állományuk az Atlanti-óceánban.
Nyomoz a NOAA is
Az ügyben az National Oceanic and Atmospheric Administration végrehajtási irodája hivatalos vizsgálatot indított. A hatóság egyelőre nem közölt részleteket, de arra kér mindenkit, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az esetről, jelentkezzen a NOAA forródrótján.
Az Egyesült Államokban minden bálna, delfin és disznódelfin szigorú védelem alatt áll a Marine Mammal Protection Act értelmében — az állatok megérintése, etetése vagy bármilyen bántalmazása törvénybe ütközik.
Hajóütközés állhat a háttérben?
A szakértők szerint nem kizárt, hogy a döglött bálna hajóval ütközött. A barázdásbálnák a kék bálnák után a második legnagyobb állatok a Földön: akár 26 méter hosszúra is megnőhetnek, testsúlyuk pedig elérheti a 70 tonnát. Lassú reakcióidejük és a sűrű hajóforgalom miatt különösen veszélyeztetettek.
A tengeri emlősöket világszerte fenyegeti a hajókkal való ütközés, a halászeszközökbe gabalyodás, valamint a klímaváltozás hatása is — ezek együtt komoly kihívást jelentenek a faj fennmaradása szempontjából.
