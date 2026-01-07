Dermesztő látvány fogadta a kikötőben dolgozókat — azonnal nyomozni kezdtek

A több tonnás tetemet a Delaware folyó mentén fekvő Gloucester Marine Terminalben fedezték fel, közvetlenül a Walt Whitman híd közelében, miután egy döglött bálna vált jól láthatóvá a kikötött konténerszállító hajó orrán. A riasztást az amerikai parti őrség adta le, amikor a hajó befutott a New Jersey-i kikötőbe, és egyértelművé vált, hogy az elpusztult tengeri emlős a hajó elején akadt fenn – írja a ABC.

Döglött bálna került elő egy hajó orrán New Jerseyben — a hatóságok nyomozást indítottak a rejtélyes eset miatt. Fotó:Illusztráció/Unplash

Döglött bálna boncolása következik — veszélyeztetett faj pusztulását vizsgálják

A New Jersey-ben működő Marine Mammal Stranding Center közlése szerint a döglött bálnát elszállítják, hogy részletes boncolást — úgynevezett nekropsziát — végezzenek rajta. Ennek célja, hogy pontosan kiderüljön, mi okozta az állat pusztulását.

Az elsődleges információk alapján az állat egy 7,5–9 méter hosszú barázdásbálna lehetett.

Ez a faj rendszeresen előfordul New Jersey és New York térségének vizeiben, ugyanakkor veszélyeztetettnek számít.

"Dead whale caught on the bow of a ship at a marine terminal in Gloucester City, New Jersey 😢



...The whale has been tentatively identified as a Fin whale, approximately 25-30 feet in length"



Gives me flashbacks of when they were washing up on our shores a few years ago, sad… pic.twitter.com/jzQG9lgYsg — Wake Up NJ 🇺🇸 New Jersey (@wakeupnj) January 6, 2026

A döglött bálna New Jersey partjainál különösen érzékeny ügy, mivel ezek az óriási tengeri emlősök korábban a kihalás szélére sodródtak az ipari bálnavadászat miatt, és csak az elmúlt évtizedek természetvédelmi intézkedéseinek köszönhetően kezdett helyreállni az állományuk az Atlanti-óceánban.

Nyomoz a NOAA is

Az ügyben az National Oceanic and Atmospheric Administration végrehajtási irodája hivatalos vizsgálatot indított. A hatóság egyelőre nem közölt részleteket, de arra kér mindenkit, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az esetről, jelentkezzen a NOAA forródrótján.

Az Egyesült Államokban minden bálna, delfin és disznódelfin szigorú védelem alatt áll a Marine Mammal Protection Act értelmében — az állatok megérintése, etetése vagy bármilyen bántalmazása törvénybe ütközik.

Hajóütközés állhat a háttérben?

A szakértők szerint nem kizárt, hogy a döglött bálna hajóval ütközött. A barázdásbálnák a kék bálnák után a második legnagyobb állatok a Földön: akár 26 méter hosszúra is megnőhetnek, testsúlyuk pedig elérheti a 70 tonnát. Lassú reakcióidejük és a sűrű hajóforgalom miatt különösen veszélyeztetettek.