Elképesztő, mi történik a testtel, ha leszokunk a dohányzásról

A dohányzás nemcsak az egészségünket veszélyezteti, hanem a mindennapjainkat is. Sok dohányos próbálkozik saját erőből leszokni, de a nikotin erős függőséget okoz, és a megszokott cigarettarituálék megnehezítik a kilépést. Pedig a test már az első pillanattól képes regenerálódni, ha elhagyjuk a cigarettát – írja a Focus.

A test már a dohányzás abbahagyása utáni első napokban elkezd regenerálódni – Fotó: Unsplash

Hogyan változik a szervezetünk a dohányzás nélküli első napokban?

Az utolsó cigaretta elszívása után perceken belül csökken a pulzus és a vérnyomás, javul a vérkeringés, és a bőr oxigénellátása is fokozódik. Egy nap alatt a mérgező anyagok eltűnnek a nyálkahártyákból, így a jellegzetes dohányszag és a kellemetlen íz is megszűnik. Két nap után a csökkent íz- és szagérzékelés helyreáll, és három nap elteltével már könnyebb a légzés.

Milyen változások következnek be egy hónapon belül?

A leszokás után egy hónappal a tüdő és a keringés stabilabbá válik, a fizikai terhelhetőség nő, a bőr pedig frissebb, rózsásabb színt kap. A test öntisztító mechanizmusai működésbe lépnek: a lerakódások és a káros anyagok fokozatosan távoznak, miközben a dohányzás okozta kellemetlen tünetek, például a köhögés és a nehézlégzés, jelentősen csökkennek.

Milyen hosszú távú előnyökre számíthatunk?

Egy év után a tüdő megtisztul, a köhögés és a légzési problémák enyhülnek. Öt év elteltével a szív- és érrendszeri betegségek, valamint bizonyos ráktípusok kockázata felére csökken.

Tíz év után a tüdőrák kockázata jelentősen mérséklődik, és tizenöt év elteltével a szervezet olyan állapotba kerül, mintha soha nem dohányoztunk volna.

A dohányzás abbahagyása után tehát nemcsak hosszú életre számíthatunk, hanem azonnal javítja a közérzetet is. Minden cigaretta nélküli nap egy lépés az egészségesebb, energikusabb élet felé.

