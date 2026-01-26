Egyetlen rossz szokás tizenévesen a sokszorosára növeli a szélütés és az infarktus kockázatát

A kutatás szerint azok, akik 20 éves koruk előtt gyújtottak rá először, később sokkal nagyobb eséllyel kapnak szélütést vagy szívrohamot, még akkor is, ha már régóta nem dohányoznak. A Seoul National University Hospital kutatói közel 9,3 millió koreai felnőtt egészségügyi adatait elemezték. A résztvevők közül 3,7 millióan dohányoztak, minden negyedik 20 éves kora előtt szokott rá a dohányzásra, 2 százalékuk pedig már a 15. születésnapja előtt cigizett. A vizsgálat kezdetén senkinek nem volt szívbetegsége vagy korábban stroke-ja – mégis, az évek során drámai különbségek alakultak ki, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

A dohányzás elkezdése 20 éves kor alatt nagyon súlyos egészségi kockázatokat rejt

Fotó: HOUIN / BSIP via AFP

A fiatalon dohányzók teste sosem felejt

A kutatók nemcsak azt nézték, ki kapott szívrohamot vagy szélütést, hanem azt is, hogy:

mennyit dohányzott élete során (csomag/év),

volt-e cukorbetegsége,

mennyi alkoholt fogyasztott,

sportolt-e,

milyen volt a vérnyomása és a koleszterinszintje.

Az eredmény sokkoló volt: azok voltak a legnagyobb veszélyben, akik 20 éves kor előtt kezdtek dohányozni, és később sokat szívtak (évente több mint 20 dobozzal). De azoknál is megmaradt a magas kockázat, akik fiatalon sokat dohányoztak, majd később teljesen leszoktak.

Dupla infarktuskockázat, 80 százalékkal több stroke

A dohányzást fiatalon kezdőket a nemdohányzókkal összehasonlítva kiderült:

több mint kétszeres a szívinfarktus-kockázat

közel 80 százalékkal magasabb a stroke esélye

és jelentősen magasabb a halálozási arány 9,3 év követési időszak alatt.

A legrosszabb helyzetben azok voltak, akik 15 éves koruk előtt gyújtottak rá. Náluk volt a legmagasabb a szívroham és az agyvérzés kockázata, valamint a szív- és érrendszeri betegség esélye, illetve az általános halálozás is.

Miért ilyen pusztító a korai dohányzás?

A kutatók szerint nem csak a cigaretta mennyisége számít, hanem az is, milyen életkorban éri a szervezetet a káros hatás. A fiatal korban elkezdett dohányzás krónikus gyulladást indít el a szervezetben, károsítja a koleszterin-anyagcserét, fokozza a vérrögképződést, sokkal erősebb nikotinfüggőséget alakít ki és a fejlődő erek sérülékenyebbé válnak, a károsodás pedig már gyermekkorban elkezdődhet. Ráadásul a fiatal dohányosok gyakrabban isznak alkoholt, kevesebbet mozognak, és több feldolgozott ételt fogyasztanak, ami tovább növeli a kockázatot.

A leszokás segít – de nem törli el a múltat

A tanulmány szerint a szív- és érrendszeri betegség kockázata a leszokás utáni első 10 évben csökken a legnagyobb mértékben, és később is tovább javul, de még 30 évvel az utolsó cigaretta után is magasabb marad, mint azoknál, akik soha nem dohányoztak.