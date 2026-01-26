Egyetlen rossz szokás tizenévesen a sokszorosára növeli a szélütés és az infarktus kockázatát

A kutatás szerint azok, akik 20 éves koruk előtt gyújtottak rá először, később sokkal nagyobb eséllyel kapnak szélütést vagy szívrohamot, még akkor is, ha már régóta nem dohányoznak. A Seoul National University Hospital kutatói közel 9,3 millió koreai felnőtt egészségügyi adatait elemezték. A résztvevők közül 3,7 millióan dohányoztak, minden negyedik 20 éves kora előtt szokott rá a dohányzásra, 2 százalékuk pedig már a 15. születésnapja előtt cigizett. A vizsgálat kezdetén senkinek nem volt szívbetegsége vagy korábban stroke-ja – mégis, az évek során drámai különbségek alakultak ki, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.
A fiatalon dohányzók teste sosem felejt
A kutatók nemcsak azt nézték, ki kapott szívrohamot vagy szélütést, hanem azt is, hogy:
- mennyit dohányzott élete során (csomag/év),
- volt-e cukorbetegsége,
- mennyi alkoholt fogyasztott,
- sportolt-e,
- milyen volt a vérnyomása és a koleszterinszintje.
Az eredmény sokkoló volt: azok voltak a legnagyobb veszélyben, akik 20 éves kor előtt kezdtek dohányozni, és később sokat szívtak (évente több mint 20 dobozzal). De azoknál is megmaradt a magas kockázat, akik fiatalon sokat dohányoztak, majd később teljesen leszoktak.
Dupla infarktuskockázat, 80 százalékkal több stroke
A dohányzást fiatalon kezdőket a nemdohányzókkal összehasonlítva kiderült:
- több mint kétszeres a szívinfarktus-kockázat
- közel 80 százalékkal magasabb a stroke esélye
- és jelentősen magasabb a halálozási arány 9,3 év követési időszak alatt.
A legrosszabb helyzetben azok voltak, akik 15 éves koruk előtt gyújtottak rá. Náluk volt a legmagasabb a szívroham és az agyvérzés kockázata, valamint a szív- és érrendszeri betegség esélye, illetve az általános halálozás is.
Miért ilyen pusztító a korai dohányzás?
A kutatók szerint nem csak a cigaretta mennyisége számít, hanem az is, milyen életkorban éri a szervezetet a káros hatás. A fiatal korban elkezdett dohányzás krónikus gyulladást indít el a szervezetben, károsítja a koleszterin-anyagcserét, fokozza a vérrögképződést, sokkal erősebb nikotinfüggőséget alakít ki és a fejlődő erek sérülékenyebbé válnak, a károsodás pedig már gyermekkorban elkezdődhet. Ráadásul a fiatal dohányosok gyakrabban isznak alkoholt, kevesebbet mozognak, és több feldolgozott ételt fogyasztanak, ami tovább növeli a kockázatot.
A leszokás segít – de nem törli el a múltat
A tanulmány szerint a szív- és érrendszeri betegség kockázata a leszokás utáni első 10 évben csökken a legnagyobb mértékben, és később is tovább javul, de még 30 évvel az utolsó cigaretta után is magasabb marad, mint azoknál, akik soha nem dohányoztak.
Egy friss amerikai tanulmányban a Johns Hopkins Egyetem kutatói 330 ezer ember adatait elemezték közel 20 éven át. Az eredmény döbbenetes volt: napi 2-5 szál cigaretta 50 százalékkal növeli a szívelégtelenség kockázatát, és 60 százalékkal növeli a korai halálozás esélyét.
Dr. Michael Blaha kardiológus szerint ez egyértelmű üzenet:
Nincs biztonságos mennyiség. Minél előbb hagyja abba valaki, annál nagyobb esélye van az életre.
A kutatók figyelmeztetnek: a megelőzés kulcsa a fiatalok védelme
A tanulmány vezető szerzője, Jung Hun Koh hangsúlyozta:
A korai dohányzás erősebb függőséget és súlyosabb egészségkárosodást okoz. Az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy minél fiatalabban kezd valaki dohányozni, annál pusztítóbb hatása lesz minden egyes elszívott cigarettának.
A kutatás megfigyeléses jellegű, ezért nem bizonyít közvetlen ok-okozati kapcsolatot, de az adatok mérete és következetessége miatt a szakértők szerint az üzenet egyértelmű és riasztó.
Így csökkenthetők a dohányzás veszélyei – tanácsok az egészségért
Rengeteg ember küzd valamilyen függőséggel. A dohányzás az egyik legyakoribb ezek közül. Most, nekik hoztunk néhány jó tanácsot, hogy őrizzék meg az egészségüket és a leszokást is előkészíthetik, írtuk nemrégiben az Origón.
A dohányzás rejtett hatása, ami a tüdőráknál is félelmetesebb
Kevesen gondolnak bele, hogy a cigaretta nemcsak a tüdőt és a szívet rongálja, hanem a látásunkat is veszélyeztetheti. Egy brit kutatás szerint a tinédzserek 95 százaléka nincs tisztában azzal, hogy a dohányzás vaksághoz vezethet, pedig a látás elvesztése az egyik legnagyobb félelmük, hívtuk fel a figyelmet az Origón.