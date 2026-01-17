Veszélyben a Dolomitok, túl sok szelfi készül

A Dolomitok, Olaszország csipkézett mészkőcsúcsai, az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kaptak a közösségi médiában. Az Instagram- és TikTok-posztok révén a látogatók száma robbanásszerűen nőtt, ám a festői tájak törékeny ökoszisztémát rejtenek, így a helyiek egyre inkább aggódnak a túlturizmus hatásai miatt – írja a Reuters.

Egyre nagyobb veszélyt jelent a turizmus a Dolomitokra – Fotó: MONTICO LIONEL / HEMIS.FR / hemis.fr

Hogyan váltak a szelfiturizmus célpontjává a Dolomitok?

A Seceda-csúcs és a Sorapis-tó az internetes tartalmaknak köszönhetően váltak virális látványossággá, ahová sokan csupán fotó kedvéért érkeznek. Egy 2023-as Apple-reklám, valamint a geocímkézés különösen hozzájárult ahhoz, hogy a valaha nyugodt helyek tömegek célpontjává váltak. A túlzsúfoltság következtében az ösvények erodálódnak, nő a szemét mennyisége, és a látvány is csorbul. Emellett a helyi gazdaság és az infrastruktúra is próbál lépést tartani az egyre nagyobb turistaforgalommal.

Hogyan próbálják a helyiek és a hatóságok kordában tartani a tömeget?

Cortina polgármestere korlátozott forgalmú zónákat és parkolási rendszereket javasolt, hogy a turisták ne terheljék túl a legnépszerűbb látványosságokat. Egyes hegyi vezetők és influencerek már arra kérik a látogatókat, hogy ne árulják el a fotóik pontos helyszíneit, ezzel védve a sérülékeny területeket. Környezetvédelmi szervezetek szigorúbb szabályozást, a sífelvonók számának korlátozását és a szállodaépítések visszafogását szorgalmazzák, hogy a Dolomitok megőrizhessék természetes szépségüket a jövő generációi számára.

Mit tanulhatunk a Dolomitok történetéből a jövő turizmusáról?

A Dolomitok ősi korallzátonyokból formálódott hegyei a világörökség részei, ahol a természet és a turizmus egyensúlya kulcsfontosságú. Az olimpiai játékok és a közösségi média figyelme új lehetőségeket, de új felelősséget is hoz: a látogatóknak, influencereknek és helyi hatóságoknak együtt kell gondoskodniuk arról, hogy a lenyűgöző táj ne váljon a túlturizmus áldozatává.

