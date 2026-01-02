Hírlevél
Donald Trump kendőzetlen őszinteséggel vallott az egészségi állapotáról

Vigyázzon! Ezt a veszélyes férfit körözik – ha felismeri, AZONNAL hívja a rendőrséget

Donald Trump kendőzetlen őszinteséggel vallott az egészségi állapotáról

Az amerikai elnök nem titkolózik. Donald Trump pénteken újra határozottan kijelentette, hogy tökéletes fizikai és szellemi állapotban van, és legutóbbi kognitív vizsgáját ismét hibátlanul teljesítette.
Donald Trump a saját közösségi oldalán reagált az egészségi állapotával kapcsolatos vitákra és találgatásokra. Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy a Fehér Ház orvosai szerint teljesen egészséges, és szerinte ez is bizonyítja, hogy képes folytatni az elnöki feladatokat.

Donald Trump amerikai elnök határozott és ingerült hangnemben reagált arra, hogy Ukrajna megtámadta Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik rezidenciáját
Donald Trump amerikai elnök őszintén beszélt az egészségi állapotáról
Fotó: AFP

Trump kiemelte, hogy a kognitív vizsgát – amelyet szerinte más korábbi elnökök vagy alelnökök nem vállaltak el – teljes pontossággal teljesítette. 

Ezzel kapcsolatban megismételte korábbi javaslatát: szerinte minden elnök- és alelnökjelöltnek kötelezővé kellene tenni egy megbízható kognitív tesztet, hogy az országot ne vezethessék – ahogy fogalmazott – „ostoba vagy alkalmatlan politikusok" – írja az NY Post.

Donald Trump gyógyszert szed

A 79 éves elnök beszámolt arról is, hogy hosszú évek óta napi 325 mg aszpirint szed, amely szerinte segíti a vérkeringést, bár emiatt a kezén láthatóak sötét foltok. A politikus és orvosa, Sean Barbabella tisztázta: októberben CT-vizsgálaton esett át a Walter Reed katonai kórházban, nem pedig MRI-n, ahogy korábban híresztelték. „Semmi baj nincs” – hangsúlyozta Trump, aki azt is cáfolta, hogy hallásproblémái lennének, és a róla készült elszunyókálós fotókat egyszerűen pislogásnak nevezte.

Barbabella közleményben erősítette meg: 

Trump kivételes egészségnek örvend, és tökéletesen alkalmas az elnöki feladatok ellátására”. 

Ha a politikus kitölti második ciklusát, 2029 januárjában minden idők legidősebb elnökeként távozik majd hivatalából, megelőzve elődjét, Joe Bident.

Donald Trump december elején kiterjesztett hasi és kardiovaszkuláris MRI-vizsgálaton esett át, amely teljesen hibátlan eredményt adott. A Fehér Ház hangsúlyozza, hogy a vizsgálat megelőző jellegű volt.

 

 

