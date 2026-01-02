Donald Trump kendőzetlen őszinteséggel vallott az egészségi állapotáról

Donald Trump a saját közösségi oldalán reagált az egészségi állapotával kapcsolatos vitákra és találgatásokra. Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy a Fehér Ház orvosai szerint teljesen egészséges, és szerinte ez is bizonyítja, hogy képes folytatni az elnöki feladatokat.

Donald Trump amerikai elnök őszintén beszélt az egészségi állapotáról

Fotó: AFP

Trump kiemelte, hogy a kognitív vizsgát – amelyet szerinte más korábbi elnökök vagy alelnökök nem vállaltak el – teljes pontossággal teljesítette.

Ezzel kapcsolatban megismételte korábbi javaslatát: szerinte minden elnök- és alelnökjelöltnek kötelezővé kellene tenni egy megbízható kognitív tesztet, hogy az országot ne vezethessék – ahogy fogalmazott – „ostoba vagy alkalmatlan politikusok" – írja az NY Post.

Donald Trump gyógyszert szed

A 79 éves elnök beszámolt arról is, hogy hosszú évek óta napi 325 mg aszpirint szed, amely szerinte segíti a vérkeringést, bár emiatt a kezén láthatóak sötét foltok. A politikus és orvosa, Sean Barbabella tisztázta: októberben CT-vizsgálaton esett át a Walter Reed katonai kórházban, nem pedig MRI-n, ahogy korábban híresztelték. „Semmi baj nincs” – hangsúlyozta Trump, aki azt is cáfolta, hogy hallásproblémái lennének, és a róla készült elszunyókálós fotókat egyszerűen pislogásnak nevezte.

Barbabella közleményben erősítette meg:

Trump kivételes egészségnek örvend, és tökéletesen alkalmas az elnöki feladatok ellátására”.

Ha a politikus kitölti második ciklusát, 2029 januárjában minden idők legidősebb elnökeként távozik majd hivatalából, megelőzve elődjét, Joe Bident.

Donald Trump december elején kiterjesztett hasi és kardiovaszkuláris MRI-vizsgálaton esett át, amely teljesen hibátlan eredményt adott. A Fehér Ház hangsúlyozza, hogy a vizsgálat megelőző jellegű volt.