Donald Trump ott bukkant fel, ahol senki sem számított rá

Donald Trump neve most nem politikai döntések, hanem egy különös reggeli miatt került a figyelem középpontjába. Egy Spanyolországban élő nő állítja: az amerikai elnök arca egy szelet pirítóson jelent meg előtte. A szokatlan látvány akkora meglepetést okozott, hogy még fotót is készített róla – írja a Daily Star.

Donald Trump arcát látta egy nő a pirítóson – Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Különös reggeli: Donald Trump arca a pirítóson

Az 57 éves Ashling Sans éppen a szokásos reggelijét készítette mojácari otthonában, amikor feltűnt neki, hogy az egyik megvajazott kenyér kísértetiesen hasonlít Donald Trump arcára. Mint mondta, minden reggel két szelet pirítóst eszik ír Kerrygold vajjal, ám ez a nap más volt, mint a többi. Miután megkente a pirítóst, megsimogatta a kutyáját, majd visszanézett a tányérjára – ekkor vette észre a „tekintetet”. A vaj rajzolta ki a ráncolt arckifejezést, a kenyér felső kérge pedig a szemöldököt idézte.

Ashling lefotózta a „műalkotást”, de végül nem tartotta meg: megette a kenyérszeletet, amelyet élete legjobb pirítósának nevezett.

A jelenségre a pszichológia is ad magyarázatot: pareidoliának hívják, amikor az emberi agy arcokat vagy ismerős mintákat lát teljesen véletlenszerű formákban. Ez az oka annak is, hogy sokan hírességeket, vallási alakokat vagy különös tekinteteket vélnek felfedezni ételekben és tárgyakban.

