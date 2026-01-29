Hírlevél
Zelenszkij elbújt: annyira fél Putyintól, hogy válaszolni sem mer neki

Most jön csak az igazi tél? Ilyen idő várható

Donald Trump ott bukkant fel, ahol senki sem számított rá

Egy spanyolországi nő egészen különös látványra lett figyelmes a konyhájában. Miközben a reggelijét készítette elő, Donald Trump arca rajzolódott ki az egyik szelet pirítóson.
Donald Trump neve most nem politikai döntések, hanem egy különös reggeli miatt került a figyelem középpontjába. Egy Spanyolországban élő nő állítja: az amerikai elnök arca egy szelet pirítóson jelent meg előtte. A szokatlan látvány akkora meglepetést okozott, hogy még fotót is készített róla – írja a Daily Star.

WASHINGTON, DC - JANUARY 29: U.S. President Donald Trump speaks during a meeting of the Cabinet in the Cabinet Room of the White House on January 29, 2026 in Washington, DC. President Trump is holding the meeting as the Senate plans to hold a vote on a spending package to avoid another government shutdown, however Democrats are holding out for a deal to consider funding for the Department of Homeland Security.  Win McNamee/Getty Images/AFP (Photo by WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump arcát látta egy nő a pirítóson – Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Különös reggeli: Donald Trump arca a pirítóson

Az 57 éves Ashling Sans éppen a szokásos reggelijét készítette mojácari otthonában, amikor feltűnt neki, hogy az egyik megvajazott kenyér kísértetiesen hasonlít Donald Trump arcára. Mint mondta, minden reggel két szelet pirítóst eszik ír Kerrygold vajjal, ám ez a nap más volt, mint a többi. Miután megkente a pirítóst, megsimogatta a kutyáját, majd visszanézett a tányérjára – ekkor vette észre a „tekintetet”. A vaj rajzolta ki a ráncolt arckifejezést, a kenyér felső kérge pedig a szemöldököt idézte. 

Ashling lefotózta a „műalkotást”, de végül nem tartotta meg: megette a kenyérszeletet, amelyet élete legjobb pirítósának nevezett.

A jelenségre a pszichológia is ad magyarázatot: pareidoliának hívják, amikor az emberi agy arcokat vagy ismerős mintákat lát teljesen véletlenszerű formákban. Ez az oka annak is, hogy sokan hírességeket, vallási alakokat vagy különös tekinteteket vélnek felfedezni ételekben és tárgyakban.

