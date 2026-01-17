Donald Trump kiparodizálta Macront és kemény üzenetet küldött Párizsnak

Az egykori amerikai elnök azt állította, hogy ha Párizs nem enged, az Egyesült Államok súlyos, 25 százalékos vámokat vet ki minden francia termékre, a borokra és pezsgőkre is. Donald Trump úgy adta elő a történetet, hogy Macron végül meghátrált, miközben ő maga hangsúlyozta: kedveli a francia elnököt és „szereti a francia akcentust” – számolt be róla a Daily Mail.

Donald Trump francia akcentussal figurázta ki Macront.

Fotó: Yoan Valat / AFP

Donald Trump újra Macronnal példálózott

Trump a történetet később egy republikánus rendezvényen is elmesélte, ahol ismét francia akcentussal parodizálta Macront, és azt állította, hogy sorra kényszerítette engedményekre a külföldi vezetőket. Nem sokkal később Emmanuel Macron élesen bírálta az Egyesült Államokat, mondván: Washington egyre inkább eltávolodik szövetségeseitől, és felrúgja azokat a nemzetközi szabályokat, amelyeket korábban maga is képviselt.

Trump jó tanáccsal látta el Emmanuel Macronnak a pofon után

Donald Trump váratlan tanácsot adott Emmanuel Macron francia elnöknek egy világszerte elterjedt videó után, amelyen Macron felesége, Brigitte Macron úgy tűnik, arcon találja férjét a repülőgépről való kiszálláskor. A Fehér Házban Trump újságírókelőtt azt javasolta Macronnak: „biztosítsa, hogy az ajtó zárva maradjon”, miközben hozzátette, hogy szerinte a házaspár „jól van, minden rendben velük”.

Az amerikai elnök beváltotta az ígéretét

2025-ben az Egyesült Államok több mint 200 milliárd dollárt szedett be az importra kivetett vámokból. A Donald Trump amerikai elnök által kivetett illetve megemelt vámokból származó összeg nem csak nagysága miatt érdemel figyelmet, hanem azért is, mert Trump elnök első ciklusa idején ekkora mértékű amerikai külkereskedelmi hiány lefaragását tűzte ki egyik céljául.