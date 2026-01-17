Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rettentő kínos ‒ Magyar Péter bemutatta a Tisza gazdaságfejlesztési főszakértőjét

Olvasta?

Dermesztő hideg jön, újra -20 fokig zuhan a hőmérséklet, havazás és ónos eső is lesz

Donald Trump

Donald Trump kiparodizálta Macront és kemény üzenetet küldött Párizsnak

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trump francia akcentussal utánozta Emmanuel Macront egy nyilvános szereplésen, miközben egy állítólagos telefonbeszélgetést mesélt el a francia elnökkel. Donald Trump szerint a hívás során keményen figyelmeztette Franciaországot, hogy emelniük kell a gyógyszerárakat, mert az amerikaiak akár tizenháromszor többet fizetnek ugyanazokért a készítményekért.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald TrumpEmmanuel Macronvámparódiagyógyszeripar

Az egykori amerikai elnök azt állította, hogy ha Párizs nem enged, az Egyesült Államok súlyos, 25 százalékos vámokat vet ki minden francia termékre, a borokra és pezsgőkre is. Donald Trump úgy adta elő a történetet, hogy Macron végül meghátrált, miközben ő maga hangsúlyozta: kedveli a francia elnököt és „szereti a francia akcentust” számolt be róla a Daily Mail.

Donald Trump
Donald Trump francia akcentussal figurázta ki Macront.
Fotó: Yoan Valat / AFP

Donald Trump újra Macronnal példálózott

Trump a történetet később egy republikánus rendezvényen is elmesélte, ahol ismét francia akcentussal parodizálta Macront, és azt állította, hogy sorra kényszerítette engedményekre a külföldi vezetőket. Nem sokkal később Emmanuel Macron élesen bírálta az Egyesült Államokat, mondván: Washington egyre inkább eltávolodik szövetségeseitől, és felrúgja azokat a nemzetközi szabályokat, amelyeket korábban maga is képviselt.

Trump jó tanáccsal látta el Emmanuel Macronnak a pofon után

Donald Trump váratlan tanácsot adott Emmanuel Macron francia elnöknek egy világszerte elterjedt videó után, amelyen Macron felesége, Brigitte Macron úgy tűnik, arcon találja férjét a repülőgépről való kiszálláskor. A Fehér Házban Trump újságírókelőtt azt javasolta Macronnak: „biztosítsa, hogy az ajtó zárva maradjon”, miközben hozzátette, hogy szerinte a házaspár „jól van, minden rendben velük”.

Az amerikai elnök beváltotta az ígéretét

2025-ben az Egyesült Államok több mint 200 milliárd dollárt szedett be az importra kivetett vámokból. A Donald Trump amerikai elnök által kivetett illetve megemelt vámokból származó összeg nem csak nagysága miatt érdemel figyelmet, hanem azért is, mert Trump elnök első ciklusa idején ekkora mértékű amerikai külkereskedelmi hiány lefaragását tűzte ki egyik céljául.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!