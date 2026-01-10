Donald Trump szemet vetett Grönlandra, és senki sem tudja megállítani

Az amerikai elnök, Donald Trump, az Air Force One fedélzetén nyíltan kijelentette: az Egyesült Államoknak „szüksége van Grönlandra”, és húsz napon belül tárgyalásokat akar kezdeményezni. A Fehér Ház szóvivője később azt is megerősítette, hogy a katonai opciót sem vették le az asztalról – írja a Bild.

Donald Trump nem zárta ki a katonai lépést Grönland ügyében — szakértők szerint ez történelmi válságot hozhat. Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Ez a mondat sok európai fővárosban sokként hatott — különösen annak fényében, hogy a kontinens eddig az USA biztonsági garanciáira támaszkodott.

„Donald Trump azt tesz Grönlanddal, amit akar”

A német katonai szakértő, Matthias Strohn, szerint Dánia gyakorlatilag védtelen egy amerikai katonai lépéssel szemben.

„A dán hadsereg összesen nagyjából 21 000 főt számlál. Ez semmire sem elég egy amerikai beavatkozással szemben” — fogalmazott Strohn. Véleménye szerint Donald Trump számára katonai értelemben nincs valódi akadály Grönlandon.

NATO-válság és európai tehetetlenség

Dánia miniszterelnöke, Mette Frederiksen, egyértelművé tette: egy amerikai támadás Grönland ellen a NATO végét jelentené. A katonai szakértő ennél is tovább megy: szerinte ez háborús helyzet lenne, hiszen a szövetség legerősebb tagja fordulna a többiek ellen.

Bár Dánia elméletben aktiválhatná a NATO 5. cikkelyét, ehhez az Egyesült Államok beleegyezése is szükséges lenne — ami gyakorlatilag kizárt.

Európa nem tudná felvenni a harcot

Strohn szerint Európa katonailag és politikailag sincs felkészülve egy ilyen konfliktusra. Németországban és más országokban azonnal megjelennének a tiltakozó kampányok, miközben katonai szempontból esélytelen lenne az USA-val szemben fellépni.

„Ez öngyilkos küldetés lenne” — fogalmazott. Nukleáris szinten pedig a kérdés teljesen irreális.

Mi marad Európának Donald Trump után?

A szakértő szerint leginkább egy mély diplomáciai törés következhet, akár az amerikai csapatok kivonásával Németországból. Ugyanakkor Európa gazdaságilag és katonailag is erősen függ az Egyesült Államoktól.

Oroszország szóba sem jöhet partnerként az ukrajnai háború miatt, Kína pedig csak egy radikális geopolitikai fordulat esetén kerülhetne képbe. Strohn szerint azonban ha Donald Trump ténylegesen elfordulna a NATO-tól, akkor korábban elképzelhetetlen szövetségek is realitássá válhatnak.