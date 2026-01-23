Nagy a baj! Trump masszív sereget küldött Irán felé 

Donald Trump szerint az Egyesült Államok haditengerészeti egységei már úton vannak a térségbe, és szükség esetén készen állnak a beavatkozásra. A volt elnök úgy fogalmazott, nem szeretné, ha bármi történne, de Irán minden lépését nagyon szorosan figyelik – írja a DailyMail.

Donald Trump figyelmeztetett – katonai erődemonstráció a térségben. Fotó: CELAL GUNES / ANADOLU

Donald Trump árnyékában mozdul az amerikai haderő

A nyilatkozat egy héttel azután hangzott el, hogy Iránban erőszakos tüntetések rázták meg az országot, amelyek sokak szerint akár amerikai katonai válaszcsapáshoz is vezethettek volna.

A közelmúlt katonai mozgásai ezt alá is támasztják. Amerikai F–15 Strike Eagle vadászgépek érkeztek Jordániába, miközben a USS Abraham Lincoln vezette hordozócsapásmérő kötelék a Dél-kínai-tengerről a Perzsa-öböl felé halad. A flottában rombolók, F–35-ös lopakodó vadászgépek és elektronikai zavarásra alkalmas repülők is helyet kaptak.

„837 kivégzést állítottam meg” – újabb Trump-állítás

Donald Trump azt is állította, hogy személyesen akadályozta meg több száz iráni tüntető kivégzését. Elmondása szerint a teheráni vezetést egyértelmű üzenettel figyelmeztette: ha végrehajtják az akasztásokat, az Egyesült Államok keményebb csapást mérne, mint valaha.

Az iráni módszereket „ezerévesnek” nevezte, hangsúlyozva, hogy egy ősi kultúráról van szó, amely szerinte még mindig brutális eszközökhöz nyúl.

B–2 bombázók és a nukleáris vörös vonal

Trump az amerikai hadsereg technológiai fölényével is dicsekedett, felidézve a Fordow nukleáris létesítmény elleni csapást. Elmondása szerint a B–2 lopakodó bombázók éjszaka, teljes észrevétlenségben hajtották végre a támadást, amely „gyakorlatilag eltörölte” a célpontot. Hozzátette: az Egyesült Államok további 25 ilyen repülőgépet rendelt meg.

A hírszerzési értékelések ugyanakkor azt mutatják, hogy az iráni nukleáris programot „csupán hónapokra vetették vissza”, nem semmisítették meg teljesen.

Irán válasza sem maradt el

Miután Trump nyíltan az iráni legfelsőbb vezetés leváltásáról beszélt, kemény reakció érkezett Teheránból. Az iráni vezérkar egyik magas rangú tisztje szerint bármilyen támadás Ali Hamenei ellen „példátlan következményekkel” járna, és súlyos megtorlást vonna maga után.