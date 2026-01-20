Kiszivárgott: ebben a luxuspalotában fog lakni Donald Trump – képek 

A svájci Davosban zajló csúcstalálkozó alatt Donald Trump egy ötcsillagos, 216 szobás luxushotel elnöki lakosztályát foglalja el, ahol aranyszínű részletek, tágas terek és exkluzív szolgáltatások várják. Az amerikai elnök korábban is ebben a szállodában lakott, és ezúttal is a legmagasabb komfortfokozatot választotta – írja a Bild cikke.
Hol száll meg Donald Trump Davosban?
Az amerikai elnök az AlpenGold Hotel Davos elnöki lakosztályában lakik majd. A szálloda erdőszélen, a Davos-tó felett helyezkedik el, panorámás kilátással a Landwasser-völgyre.
A 160 négyzetméteres elnöki lakosztályban külön nappali elektromos kandallóval, dolgozószoba, nyolcfős étkező, hálószoba gardróbbal, valamint egy spa-jellegű fürdőszoba is található. Utóbbiban szabadon álló kád, szauna és falba épített televízió is helyet kapott – pontosan az a fajta pompa, amely Donald Trump stílusához illik.
Mit kap Donald Trump a davosi luxushotelben?
A szállodában négy étterem működik, ahol prémium alapanyagokból készült fogások közül választhat az elnök és kísérete. Az étlapon szerepel például marhafilé vadbrokkolival, valamint ázsiai ihletésű fekete tőkehal is.
A wellnessrészlegen exkluzív kezelések érhetők el: egy 80 perces hot stone masszázs ára több száz euró. Bár Donald Trump programja rendkívül sűrű lesz, a lehetőség adott a pihenésre is – még ha erre kevés ideje marad.
Kikkel érkezett Donald Trump Svájcba?
Az amerikai elnök mintegy 300 fős delegációval érkezik, köztük külügyi és gazdasági vezetőkkel, valamint családtaggal is. A hivatalos amerikai közlés szerint biztonsági okokból nem hozták nyilvánosságra, hogy a delegáció minden tagja ugyanebben a szállodában lakik-e.
A davosi látogatás során Donald Trump több kétoldalú megbeszélést is tart, köztük európai vezetőkkel és az ukrán elnökkel. A háttérben továbbra is komoly geopolitikai viták húzódnak, amelyek várhatóan a fórum egyik fő témáját adják majd.
