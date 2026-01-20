Kiszivárgott: ebben a luxuspalotában fog lakni Donald Trump – képek 

A svájci Davosban zajló csúcstalálkozó alatt Donald Trump egy ötcsillagos, 216 szobás luxushotel elnöki lakosztályát foglalja el, ahol aranyszínű részletek, tágas terek és exkluzív szolgáltatások várják. Az amerikai elnök korábban is ebben a szállodában lakott, és ezúttal is a legmagasabb komfortfokozatot választotta – írja a Bild cikke.

Donald Trump a davosi csúcstalálkozó alatt a „arany tojásként” ismert luxushotel elnöki lakosztályában lakik.

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Hol száll meg Donald Trump Davosban?

Az amerikai elnök az AlpenGold Hotel Davos elnöki lakosztályában lakik majd. A szálloda erdőszélen, a Davos-tó felett helyezkedik el, panorámás kilátással a Landwasser-völgyre.

A 160 négyzetméteres elnöki lakosztályban külön nappali elektromos kandallóval, dolgozószoba, nyolcfős étkező, hálószoba gardróbbal, valamint egy spa-jellegű fürdőszoba is található. Utóbbiban szabadon álló kád, szauna és falba épített televízió is helyet kapott – pontosan az a fajta pompa, amely Donald Trump stílusához illik.

Mit kap Donald Trump a davosi luxushotelben?