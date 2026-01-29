Most jött a hír! Váratlan bejelentésre készül ma Donald Trump – ezt tudjuk eddig

A nyilvános elnöki menetrend szerint Donald Trump megszólalása 16:30-kor kezdődik (magyar idő szerint 22:30), és egyelőre nem közölték, pontosan miről fog beszélni – derült ki az amerikai vezető nyilvános programjáról szóló RollCall portálon közzétett bejegyzéséből. A titkolózás azonnal találgatásokat indított el Washingtonban és a nemzetközi politikai térben is.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke

Fotó: Patrick Smith / Getty Images/AFP

Miről szólhat Donald Trump bejelentése?

A Fehér Ház programjában mindössze annyi szerepel, hogy az elnök nyilatkozatot tesz, a téma azonban nem nyilvános. Az ilyen, előzetes részletek nélküli megszólalások rendszerint fontos külpolitikai vagy biztonságpolitikai kérdésekhez kötődnek.

A háttérben az utóbbi időszak feszült nemzetközi fejleményei állhatnak, ezért sokan arra számítanak, hogy Donald Trump aktuális globális konfliktusokról vagy amerikai katonai lépésekről beszélhet.

Mi történt a bejelentés előtt?

Korábban Donald Trump arról beszélt, hogy jelentős amerikai haditengerészeti erők mozognak a Közel-Kelet térségében, és kemény üzenetet küldött Irán vezetésének is. Az elnök tárgyalásra szólított fel, ugyanakkor újabb csapások lehetőségét sem zárta ki.

Ezek a kijelentések felerősítették a spekulációkat, hogy az Ovális Irodából elhangzó bejelentés külpolitikai vagy katonai irányváltást jelezhet.

Miért fontos az időzítés?

Az, hogy Donald Trump 22:30-kor (magyar idő szerint) tesz nyilatkozatot, arra utalhat, hogy a bejelentés nem pusztán rutinszerű. Az amerikai elnökök ritkán választják ezt az időpontot, hacsak nem sürgős vagy kiemelt jelentőségű ügyben szólalnak meg.

A bejelentést ezért nemcsak az amerikai, hanem az európai politikai és biztonságpolitikai körök is fokozott figyelemmel követik.