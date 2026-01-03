Robbanások, füst, sötétség: elfogták Madurot, Caracas lángokban áll – felvételeken a venezuelai támadás

Donald Trump 2026 januárjának első napjaiban, a floridai Mar-a-Lagóban tartandó sajtótájékoztatója előtt erősítette meg, hogy amerikai irányítású akció zajlott Venezuelában. A Reuters helyszíni beszámolói szerint Caracasban szombat hajnalban repülőgépek zúgását, robbanásokat és füstoszlopokat lehetett látni, a főváros déli része pedig – egy jelentős katonai bázis közelében – áram nélkül maradt.
Robbanások és sötétség Caracas felett
A helyi idő szerint hajnali 1 óra 50 perckor rögzített első detonációt követően több robbanás is megrázta a várost. Szemtanúk szerint az ablakok remegtek, a lakosság pedig pánikba esett.
A füstoszlopok és a repülőgépek zaja miatt sokan azonnal felvételeket kezdtek készíteni, amelyek gyorsan terjedni kezdtek a közösségi médiában.
Donald Trump: „Briliáns művelet”
Az amerikai elnök a Truth Social felületén és egy rövid New York Times-interjúban is megerősítette, hogy az akció sikeres volt.
Kijelentette, hogy Nicolás Maduro és felesége elfogásra került, majd elhagyták az országot. A műveletet „briliáns hadműveletnek” nevezte, amely mögött „nagyszerű katonák és kiváló tervek” álltak.
Sajtótájékoztató Mar-a-Lagóban
Trump közölte, hogy a részleteket a floridai Mar-a-Lagóban tartandó sajtótájékoztatón ismerteti, ahol választ ad arra is, hogy volt-e kongresszusi felhatalmazás az akcióhoz, valamint milyen további lépések várhatók Dél-Amerikában.
A világ reakciója
A bejelentés pillanatok alatt bejárta a nemzetközi sajtót. Elemzők szerint az események alapjaiban rengethetik meg a térség politikai helyzetét, miközben a közösségi oldalakat már most ellepték a caracasi robbanásokról és füstoszlopokról készült döbbenetes felvételek.
A következő órákban derülhet ki, mi történt pontosan a venezuelai éjszakában – és milyen következményekkel járhat a világpolitikára nézve.
Képeken a támadás
