Elborzasztó jövőkép: robotok terjeszthetik a drogot

Drónok, önvezető járművek és mesterséges intelligenciával irányított robotok jelenhetnek meg a kábítószer-kereskedelemben a következő évtizedben – legalábbis az európai bűnüldöző szervek szerint. A jövő drogterjesztése már nem az utcasarkokon zajlik, hanem adatvezérelt, távolról irányított rendszerekkel, amelyek új kihívások elé állíthatják a hatóságokat.
A drogkereskedelem mindig képes volt alkalmazkodni a változó világhoz, ám a következő évtizedekben minden eddiginél radikálisabb átalakulás jöhet.

26 November 2025, Bavaria, Oberpfaffenhofen: The Rollin' Justin robot can be seen at the Institute of Robotics and Mechatronics at the German Aerospace Center (DLR) in Oberpfaffenhofen. (With zoom effect.) Photo: Felix Hörhager//dpa (Photo by Felix Hörhager / dpa Picture-Alliance via AFP), drog
A jövőben akár egy robot is hozhatja a megrendelt drogot
Fotó: FELIX HORHAGER / DPA

Az Europol, az Európai Unió bűnüldözési ügynökségének friss elemzése szerint 2035-re az ember nélküli rendszerek – drónok, önvezető járművek és robotok – a szervezett bűnözés eszköztárának szerves részévé válhatnak. A cél egyszerű: csökkenteni az emberi tényezőt, ezzel együtt pedig a lebukás kockázatát – írja a Daily Star.

Így változik a drogkereskedelem?

A jelentés úgy fogalmaz, hogy a jövőben automatizált eszközök szállíthatják a kábítószert határokon át, mindezt távolról irányítva. A „bűnözés, mint szolgáltatás” modellje tovább fejlődhet, és átadhatja a helyét a távolról elkövetett bűncselekményeknek, ahol az elkövetők fizikailag akár több országnyira is lehetnek egymástól. 

Különösen aggasztó a drónok hírszerzési szerepe: ezek az eszközök nemcsak szállításra, hanem megfigyelésre is alkalmasak lehetnek, például a rendőrségi mozgások feltérképezésére. 

A technológia ilyen jellegű felhasználása a drogkereskedelmet, a szervezett bűnözést is segítheti, valamit az erőszak és a terrorizmus kockázatát is növelheti.

A modern drogbűnözés új arca

A hatóságok szerint a technológiai verseny már elkezdődött: miközben a bűnözők egyre fejlettebb megoldásokat keresnek, a rendvédelmi szervek mesterséges intelligenciával és új védelmi rendszerekkel próbálnak lépést tartani. A jövő kérdése az, ki tud gyorsabban alkalmazkodni ebben a láthatatlan, digitális térben zajló harcban.

Itthon a 2025 tavaszán elindított országos DELTA akció szó szerint letarolta a feketepiacot és több mint másfél tonna kábítószer, közel kilencezer eljárás és milliárdos lefoglalások lett az eddigi mérlege. Az új szabályok szerint ma már nemcsak az árusítás, hanem a fogyasztás is bűncselekmény. A szakemberek szerint a DELTA programmal sikerült több tízmillió adag drogot kivonni a forgalomból, vagyis akkora mennyiséget, amely már soha nem kerülhet utcára, iskolák közelébe vagy fiatalok kezébe.

December közepén a rendőrök az M7-en áthaladó bolgár dílert is elfogták, akinél éppen 44 kiló drog lapult.

 

