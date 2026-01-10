Elborzasztó jövőkép: robotok terjeszthetik a drogot

A drogkereskedelem mindig képes volt alkalmazkodni a változó világhoz, ám a következő évtizedekben minden eddiginél radikálisabb átalakulás jöhet.

A jövőben akár egy robot is hozhatja a megrendelt drogot

Fotó: FELIX HORHAGER / DPA

Az Europol, az Európai Unió bűnüldözési ügynökségének friss elemzése szerint 2035-re az ember nélküli rendszerek – drónok, önvezető járművek és robotok – a szervezett bűnözés eszköztárának szerves részévé válhatnak. A cél egyszerű: csökkenteni az emberi tényezőt, ezzel együtt pedig a lebukás kockázatát – írja a Daily Star.

Így változik a drogkereskedelem?

A jelentés úgy fogalmaz, hogy a jövőben automatizált eszközök szállíthatják a kábítószert határokon át, mindezt távolról irányítva. A „bűnözés, mint szolgáltatás” modellje tovább fejlődhet, és átadhatja a helyét a távolról elkövetett bűncselekményeknek, ahol az elkövetők fizikailag akár több országnyira is lehetnek egymástól.

Különösen aggasztó a drónok hírszerzési szerepe: ezek az eszközök nemcsak szállításra, hanem megfigyelésre is alkalmasak lehetnek, például a rendőrségi mozgások feltérképezésére.

A technológia ilyen jellegű felhasználása a drogkereskedelmet, a szervezett bűnözést is segítheti, valamit az erőszak és a terrorizmus kockázatát is növelheti.

A modern drogbűnözés új arca

A hatóságok szerint a technológiai verseny már elkezdődött: miközben a bűnözők egyre fejlettebb megoldásokat keresnek, a rendvédelmi szervek mesterséges intelligenciával és új védelmi rendszerekkel próbálnak lépést tartani. A jövő kérdése az, ki tud gyorsabban alkalmazkodni ebben a láthatatlan, digitális térben zajló harcban.

Itthon a 2025 tavaszán elindított országos DELTA akció szó szerint letarolta a feketepiacot és több mint másfél tonna kábítószer, közel kilencezer eljárás és milliárdos lefoglalások lett az eddigi mérlege. Az új szabályok szerint ma már nemcsak az árusítás, hanem a fogyasztás is bűncselekmény. A szakemberek szerint a DELTA programmal sikerült több tízmillió adag drogot kivonni a forgalomból, vagyis akkora mennyiséget, amely már soha nem kerülhet utcára, iskolák közelébe vagy fiatalok kezébe.