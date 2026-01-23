Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Súlyos fejlemények láttak napvilágot az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – részletek

Ezt látnia kell!

Váratlan fordulat: már tudják, mi történt Jákli Mónika utolsó útján

maffia

Vérdíj, gyilkosságok, kartellkapcsolatok – elfogták a drogbáró olimpikont

42 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lezárult egy évek óta húzódó nemzetközi hajtóvadászat, amikor őrizetbe vették a volt olimpikont, akit a hatóságok a világ egyik legveszélyesebb drogvezéreként tartottak számon. A drogbáró olimpikon története egyszerre sportkarrier és véres bűnkrónika.
Link másolása
Vágólapra másolva!
maffiadrogbáróolimpikonkábítószer kereskedelem

Ahogy azt az Origo korábban megírta, a 43 éves Ryan Wedding egymilliárd dolláros, határokon átnyúló kábítószer-csempészet és több emberölés miatt került fel az FBI Top10-es körözési listájára. A drogbáró olimpikon elfogásához korábban 10 millió dolláros nyomravezetői díjat is felajánlottak, a hatóságok pedig úgy vélték, hogy Mexikóban, a Sinaloa-kartell védelme alatt bujkált.

drogbáró olimpikon - This image from 2024 released by the FBI (Federal Bureau of Investigation) shows former Olympian Ryan James Wedding, wanted for allegedly running a transnational drug trafficking network. The United States offered a $10 million reward on March 6 for information leading to the arrest of a Canadian former Olympic snowboarder wanted on drug and murder charges.Ryan Wedding, 43, who is believed to be in Mexico or another country in Central or South America, was also placed on the FBI's list of "Top Ten Most Wanted Fugitives." (Photo by FBI / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HANDOUT / FBI" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
A drogbáró olimpikon, Ryan James Wedding
Fotó: - / FBI / AFP

Drogbáró olimpikon az FBI célkeresztjében

Weddinget az amerikai hatóságok szerint egy olyan nemzetközi drogkartell vezetőjeként tartották számon, amely évente akár 60 tonna kokaint juttatott Dél-Kaliforniába. 

Az FBI igazgatója korábban Pablo Escobarhoz és El Chapóhoz hasonlította a volt sportolót.

A vádirat szerint nyolc súlyos bűncselekménnyel, köztük három rendbeli emberöléssel és egy emberölési kísérlettel gyanúsítják.

Megszólalt a hírhedt drogbáró, El Chapo fia

Tanúgyilkosság és vérdíj

A nyomozás során az is kiderült, hogy Wedding ellen egy szövetségi tanú meggyilkolása miatt is vádat emeltek. A férfit egy étteremben lőtték le, miután a vád szerint Wedding vérdíjat tűzött ki a fejére. A hatóságok szerint a gyilkosság célja az volt, hogy elhallgattassák a volt olimpikon ellen vallani készülő tanút.

This image released by the FBI (Federal Bureau of Investigation) shows the wanted poster for former Olympian Ryan James Wedding, wanted for allegedly running a transnational drug trafficking network. The United States offered a $10 million reward on March 6 for information leading to the arrest of a Canadian former Olympic snowboarder wanted on drug and murder charges. Ryan Wedding, 43, who is believed to be in Mexico or another country in Central or South America, was also placed on the FBI's list of "Top Ten Most Wanted Fugitives." (Photo by FBI / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HANDOUT / FBI" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Az FBI által közzétett képen Ryan James Wedding volt olimpikon körözési plakátja látható
Fotó: - / FBI / AFP

Luxus, fegyverek és olimpiai érmek

A rajtaütések során a nyomozók döbbenetes vagyonra bukkantak: 

több tucat luxus-motorkerékpárt, milliókat érő műtárgyakat, lőszereket, drogokat, valamint két olimpiai érmet is lefoglaltak.

Az amerikai pénzügyminisztérium szerint Wedding bonyolult céghálón, kriptovalutákon és fedővállalkozásokon keresztül rejtette el vagyonát.

Rettegett Sinaloa-kartell magas rangú vezetőit fogták el – kábítószer-terrorizmus a vád

Az olimpiai pályától a drogkartellig

Ryan Wedding az ontariói Thunder Bayben nőtt fel, és Kanada színeiben indult a 2002-es téli olimpián, ahol snowboardban a 24. helyen végzett. A sportkarriert azonban hamar felváltotta a bűnözés: 

2010-ben már kábítószer-kereskedelem miatt ítélték el, később pedig nemzetközi droghálózatot épített ki.

A hatóságok szerint a 16 fős bandából jelenleg már csak két ember van szökésben. A drogbáró olimpikon elfogása azonban így is mérföldkő lehet a nemzetközi kábítószer-ellenes harcban.

Az esetről beszámolt a Daily Mail is.

Kapcsolódó tartalmaink:

Drogbáró lett az egykori olimpikon, hajtóvadászat indult ellene

Egy volt olimpiai snowboardos a vád szerint egy nagy nemzetközi drogkereskedő szervezetet irányított, amely hatalmas mennyiségű kokaint szállított, és állítólag bérgyilkosokat bérelt fel több ember meggyilkolására.

Drogbáró autóját foglalták le a nyomozók!

Ryan Weddinget az Egyesült Államok legkörözöttebb drogdílerei közé sorolják. A szökésben lévő egykori sportolónak azonban a sportkocsik kapcsán jó ízlése van – egyik autóját már lefoglalta az FBI.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!