Vérdíj, gyilkosságok, kartellkapcsolatok – elfogták a drogbáró olimpikont

Ahogy azt az Origo korábban megírta, a 43 éves Ryan Wedding egymilliárd dolláros, határokon átnyúló kábítószer-csempészet és több emberölés miatt került fel az FBI Top10-es körözési listájára. A drogbáró olimpikon elfogásához korábban 10 millió dolláros nyomravezetői díjat is felajánlottak, a hatóságok pedig úgy vélték, hogy Mexikóban, a Sinaloa-kartell védelme alatt bujkált.

A drogbáró olimpikon, Ryan James Wedding

Fotó: - / FBI / AFP

Drogbáró olimpikon az FBI célkeresztjében

Weddinget az amerikai hatóságok szerint egy olyan nemzetközi drogkartell vezetőjeként tartották számon, amely évente akár 60 tonna kokaint juttatott Dél-Kaliforniába.

Az FBI igazgatója korábban Pablo Escobarhoz és El Chapóhoz hasonlította a volt sportolót.

A vádirat szerint nyolc súlyos bűncselekménnyel, köztük három rendbeli emberöléssel és egy emberölési kísérlettel gyanúsítják.

Tanúgyilkosság és vérdíj

A nyomozás során az is kiderült, hogy Wedding ellen egy szövetségi tanú meggyilkolása miatt is vádat emeltek. A férfit egy étteremben lőtték le, miután a vád szerint Wedding vérdíjat tűzött ki a fejére. A hatóságok szerint a gyilkosság célja az volt, hogy elhallgattassák a volt olimpikon ellen vallani készülő tanút.

Az FBI által közzétett képen Ryan James Wedding volt olimpikon körözési plakátja látható

Fotó: - / FBI / AFP

Luxus, fegyverek és olimpiai érmek

A rajtaütések során a nyomozók döbbenetes vagyonra bukkantak:

több tucat luxus-motorkerékpárt, milliókat érő műtárgyakat, lőszereket, drogokat, valamint két olimpiai érmet is lefoglaltak.

Az amerikai pénzügyminisztérium szerint Wedding bonyolult céghálón, kriptovalutákon és fedővállalkozásokon keresztül rejtette el vagyonát.

Az olimpiai pályától a drogkartellig

Ryan Wedding az ontariói Thunder Bayben nőtt fel, és Kanada színeiben indult a 2002-es téli olimpián, ahol snowboardban a 24. helyen végzett. A sportkarriert azonban hamar felváltotta a bűnözés:

2010-ben már kábítószer-kereskedelem miatt ítélték el, később pedig nemzetközi droghálózatot épített ki.

A hatóságok szerint a 16 fős bandából jelenleg már csak két ember van szökésben. A drogbáró olimpikon elfogása azonban így is mérföldkő lehet a nemzetközi kábítószer-ellenes harcban.