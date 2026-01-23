Vérdíj, gyilkosságok, kartellkapcsolatok – elfogták a drogbáró olimpikont

Ahogy azt az Origo korábban megírta, a 43 éves Ryan Wedding egymilliárd dolláros, határokon átnyúló kábítószer-csempészet és több emberölés miatt került fel az FBI Top10-es körözési listájára. A drogbáró olimpikon elfogásához korábban 10 millió dolláros nyomravezetői díjat is felajánlottak, a hatóságok pedig úgy vélték, hogy Mexikóban, a Sinaloa-kartell védelme alatt bujkált.
Drogbáró olimpikon az FBI célkeresztjében
Weddinget az amerikai hatóságok szerint egy olyan nemzetközi drogkartell vezetőjeként tartották számon, amely évente akár 60 tonna kokaint juttatott Dél-Kaliforniába.
Az FBI igazgatója korábban Pablo Escobarhoz és El Chapóhoz hasonlította a volt sportolót.
A vádirat szerint nyolc súlyos bűncselekménnyel, köztük három rendbeli emberöléssel és egy emberölési kísérlettel gyanúsítják.
Tanúgyilkosság és vérdíj
A nyomozás során az is kiderült, hogy Wedding ellen egy szövetségi tanú meggyilkolása miatt is vádat emeltek. A férfit egy étteremben lőtték le, miután a vád szerint Wedding vérdíjat tűzött ki a fejére. A hatóságok szerint a gyilkosság célja az volt, hogy elhallgattassák a volt olimpikon ellen vallani készülő tanút.
Luxus, fegyverek és olimpiai érmek
A rajtaütések során a nyomozók döbbenetes vagyonra bukkantak:
több tucat luxus-motorkerékpárt, milliókat érő műtárgyakat, lőszereket, drogokat, valamint két olimpiai érmet is lefoglaltak.
Az amerikai pénzügyminisztérium szerint Wedding bonyolult céghálón, kriptovalutákon és fedővállalkozásokon keresztül rejtette el vagyonát.
Az olimpiai pályától a drogkartellig
Ryan Wedding az ontariói Thunder Bayben nőtt fel, és Kanada színeiben indult a 2002-es téli olimpián, ahol snowboardban a 24. helyen végzett. A sportkarriert azonban hamar felváltotta a bűnözés:
2010-ben már kábítószer-kereskedelem miatt ítélték el, később pedig nemzetközi droghálózatot épített ki.
A hatóságok szerint a 16 fős bandából jelenleg már csak két ember van szökésben. A drogbáró olimpikon elfogása azonban így is mérföldkő lehet a nemzetközi kábítószer-ellenes harcban.
Az esetről beszámolt a Daily Mail is.
