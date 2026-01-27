Rekord drogfogás az óceánon, ilyen tengeralattjárót sem láttak még

A portugál rendőrség közlése szerint a drogfogás egy félmerülő, úgynevezett narco-sub (drog-tengeralattjáró) fedélzetén történt, amellyel a kábítószert Európa felé szállították. A hajót mintegy 230 tengeri mérföldre az Azori-szigetektől állították meg, rendkívül veszélyes időjárási körülmények között – írja a The Guardian.

Drogfogás rekordot döntött Portugáliában — tengeralattjárón érkezett a 240 milliárd forintnyi kokain az Atlanti-óceánon Fotó: - / Forca Aerea Portuguesa

Rekord drogfogás Portugáliában — kilenc tonna kokain a tenger mélyéről

A műveletben a portugál haditengerészet és légierő mellett kulcsszerepet játszott az amerikai Drug Enforcement Administration (DEA), amely előzetes hírszerzési információkkal segítette az akciót.

A hatóságok összesen:

300 bálányi kokaint azonosítottak,

négy embert vettek őrizetbe (három kolumbiai és egy venezuelai állampolgárt),

a lefoglalt drog becsült értéke elérheti a 240 milliárd forintot.

A tengeralattjáró végül elsüllyedt, 35 bála kokaint magával rántva az óceán mélyére.

Drogfogás rekordot döntött Portugáliában — tengeralattjárón érkezett a 240 milliárd forintnyi kokain az Atlanti-óceánon Fotó: - / Forca Aerea Portuguesa

Kokain tengeralattjárón — bevett módszer, növekvő kockázat

A félmerülő járművek használata nem új keletű Dél-Amerikában, de Európa vizein csak az elmúlt két évtizedben jelentek meg.

A szakértők szerint az alacsonyabb kokainárak miatt a kartellek egyre gyakrabban újrahasznosítják ezeket az eszközöket, nem pedig elsüllyesztik őket az út végén.

William Rincón kolumbiai rendőrfőparancsnok hangsúlyozta: az összehangolt drogfogás egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a nemzetközi együttműködés kulcsfontosságú a globális kábítószer-kereskedelem visszaszorításában.

Kokain: elképesztő mennyiséget foglaltak le a kikötőben

Tavaly mintegy 55 tonna kábítószert foglaltak le az antwerpeni kikötőben, főként Dél-Amerikából érkező konténerekbe rejtve, ami növekedést jelent az előző évhez képest. A kokain mennyisége 2025-ben csaknem 25 százalékkal haladta meg a 2024-es adatokat a belga vámhatóság éves jelentése szerint.

Botrány rántotta le a rolót egy debreceni étteremben – videó

Felfüggesztették egy debreceni, belvárosi étterem működését, miután a hatóság rájött, mi folyik a négy fal között. Őrizetbe vették a 35 éves szabolcsi étteremvezetőt, aki a lakásán és az autójában is kábítószereket tárolt.