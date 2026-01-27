Hírlevél
Rekord drogfogás az óceánon, ilyen tengeralattjárót sem láttak még

Soha nem látott nemzetközi rendőrségi akció zajlott az Atlanti-óceánon, az Azori-szigetek térségében. A drogfogás során közel kilenc tonna kokaint foglaltak le a portugál és kolumbiai hatóságok, ami minden korábbi rekordot megdöntött Portugáliában.
A portugál rendőrség közlése szerint a drogfogás egy félmerülő, úgynevezett narco-sub (drog-tengeralattjáró) fedélzetén történt, amellyel a kábítószert Európa felé szállították. A hajót mintegy 230 tengeri mérföldre az Azori-szigetektől állították meg, rendkívül veszélyes időjárási körülmények között  – írja a The Guardian.

Drogfogás rekordot döntött Portugáliában — tengeralattjárón érkezett a 240 milliárd forintnyi kokain az Atlanti-óceánon.
Drogfogás rekordot döntött Portugáliában — tengeralattjárón érkezett a 240 milliárd forintnyi kokain az Atlanti-óceánon Fotó: - / Forca Aerea Portuguesa

Rekord drogfogás Portugáliában — kilenc tonna kokain a tenger mélyéről

A műveletben a portugál haditengerészet és légierő mellett kulcsszerepet játszott az amerikai Drug Enforcement Administration (DEA), amely előzetes hírszerzési információkkal segítette az akciót.

A hatóságok összesen:

  • 300 bálányi kokaint azonosítottak,
  • négy embert vettek őrizetbe (három kolumbiai és egy venezuelai állampolgárt),
  • a lefoglalt drog becsült értéke elérheti a 240 milliárd forintot.

A tengeralattjáró végül elsüllyedt, 35 bála kokaint magával rántva az óceán mélyére.

This handout picture released on January 26, 2026 by the Portugal's Air Force shows an semi-submersible craft carrying cocaine intercepted off the Azores archipelago by the Portuguese authorities during an operation assisted by Portugal's navy and air force, as well as the UK and US authorities. Portuguese authorities on January 26, 2026 said they had seized a record haul of cocaine from a semi-submersible craft intercepted off the Azores archipelago. The nearly nine tonnes of the drug is "the biggest seizure of cocaine ever in Portugal", a police spokeswoman told AFP. (Photo by Forca Aerea Portuguesa / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Força Aérea Portuguesa" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Drogfogás rekordot döntött Portugáliában — tengeralattjárón érkezett a 240 milliárd forintnyi kokain az Atlanti-óceánon Fotó: - / Forca Aerea Portuguesa

Kokain tengeralattjárón — bevett módszer, növekvő kockázat

A félmerülő járművek használata nem új keletű Dél-Amerikában, de Európa vizein csak az elmúlt két évtizedben jelentek meg.

 A szakértők szerint az alacsonyabb kokainárak miatt a kartellek egyre gyakrabban újrahasznosítják ezeket az eszközöket, nem pedig elsüllyesztik őket az út végén.

William Rincón kolumbiai rendőrfőparancsnok hangsúlyozta: az összehangolt drogfogás egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a nemzetközi együttműködés kulcsfontosságú a globális kábítószer-kereskedelem visszaszorításában.

