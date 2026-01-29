Brutális felvételen, ahogy egy orosz drón megsemmisít egy F-16-os vadászgépet

Videó jelent meg arról, ahogy egy orosz drón megsemmisít egy amerikai F–16-os vadászgép makettjét. A felvételt az orosz védelmi minisztérium „Rubikon” nevű, jövőbeli pilóta nélküli technológiákkal foglalkozó központja tette közzé a Telegramon.

Orosz drón csapása terjed a neten. Illusztráció.

Fotó: Shutterstock/Maksym Pasternak

Videón az F–16 megsemmisítése: orosz drón csapott le

„A Rubikon harci egysége megsemmisítette az ukrán fegyveres erők F–16ADV vadászgépének makettjét” – áll a közleményben.

A tájékoztatás szerint a makettet az ukrán hadsereg műszaki és mérnöki egységeinek kiképzésére használták. A közzétett felvételeken jól látható az F–16 megsemmisítésének pillanata, a videót magáról a drónról rögzítették.

Az orosz védelmi minisztérium január 12-én arról számolt be, hogy a január 9-én Lviv ellen végrehajtott „Oresnyik” rakétacsapás következtében működésképtelenné vált a Lviv-i Állami Repülőgép-javító Üzem. Az üzemben drónokat gyártottak, amelyeket Oroszország területe elleni támadásokhoz használtak, továbbá az ukrán fegyveres erők repülőgépeit is ott javították és szervizelték, köztük a nyugati országoktól kapott F–16-osokat és MiG–29-eseket.