Kiderült, mi okozta a Drót sztárjának halálát

Ransone december 19-én hal meg, pályafutása során számos sikeres filmben és sorozatban tűnt fel. A Drót rajongói számára örökre emlékezetes marad, hiszen Ziggy Sobotka szerepében vált igazán ismertté a kultikus sorozatban – írja a New York Post.

Sötét múlt és feldolgozatlan traumák vezethettek a Drót sztárjának végzetes döntéshez.

Fotó: ROBYN BECK / AFP

A Drót színészének tragédiája megrázta Hollywoodot

A tragédia után özvegye, Jamie McPhee megrendítő üzenetben búcsúzott férjétől az Instagramon. A színész két kisgyermeket hagyott hátra, akiknek jövőjét egy adománygyűjtő kampány igyekszik biztosítani.

A gyűjtés rövid idő alatt több mint 229 ezer dollárt (több mint 75,5 millió forintot) hozott össze, ami jól mutatja, mennyien álltak a család mellé.

Számos hollywoodi híresség is megemlékezett róla, köztük Spike Lee, aki közeli barátjaként búcsúzott tőle. Üzenetet küldött Natasha Lyonne is, akivel a Poker Face című sorozaton dolgozott együtt. A Drót másik sztárja, Wendell Pierce szintén megrendülten reagált a hírre.

Ransone korábban nyíltan beszélt arról is, hogy gyermekkorában szexuális bántalmazás áldozata volt, ami egész életére rányomta a bélyegét.

A színész halála újra ráirányította a figyelmet a mentális egészség fontosságára és a feldolgozatlan traumák pusztító erejére.

Sokkolta a rajongókat a hirtelen halál

James Ransone váratlanul hunyt el. Korábbi cikkünkben bemutattuk pályafutásának legfontosabb állomásait, valamint legismertebb filmes és sorozatszerepeit. A sztár hatalmas űrt hagyott maga után a rajongók és a szakma körében.

