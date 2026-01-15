Hírlevél
Óriási fordulat az Északi Áramlat felrobbantásának ügyében – megvan a tettes

Orbán Viktor hihetetlen bejelentést tett

Felrobbant egy e-cigaretta egy nő zsebében – súlyos égési sérüléseket okozott

Súlyos baleset történt Angliában egy hétköznapi helyzetben. Az e-cigaretta minden előjel nélkül felrobbant egy nő kabátzsebében. A robbanás komoly égési sérüléseket okozott.
Az e-cigaretta használata egyre elterjedtebb, a készülékekkel kapcsolatos veszélyek azonban továbbra is jelen vannak. Egy friss eset jól mutatja, milyen következményekkel járhat, ha az elektromos cigaretta akkumulátora meghibásodik – derül ki a Daily Mail cikkéből.

e-cigaretta, Kerrie Roberts
Felrobbant a nő zsebében az e-cigaretta Fotó: Northfoto/Kennedy News & Media  

Felrobbant az e-cigaretta a nő zsebében

Az 52 éves Kerrie Roberts egy barátja autójában ült, amikor a zsebében lévő tölthető e-cigaretta hirtelen túlmelegedett és felrobbant. A lítiumakkumulátor átégette a kabátzsebet, majd lángra lobbantotta a ruháját és az autó ülését is. A beszámolók szerint az eszköz még izzott, miközben a hő tovább terjedt.

Kerrie Roberts
szétrobbant a kabátja Fotó: Northfoto/Kennedy News & Media  

A nőnek ki kellett ugrania az autóból, és a földön hemperegve próbálta eloltani a lángokat. A robbanás következtében a combján hólyagos, súlyos égési sérülések alakultak ki. Bár orvosi ellátásra szorult, végül nem volt szükség bőrátültetésre.

Kerrie Roberts
Súlyos sérüléseket okozott az elektromos cigaretta robbanása Fotó: Northfoto/Kennedy News & Media  

Mi okozhat e-cigaretta robbanást?

Szakértők szerint az elektromos cigaretta esetében a robbanást gyakran az akkumulátor sérülése, rövidzárlat vagy a zsebben, testközelben történő túlmelegedés idézi elő. A lítiumakkumulátorok különösen érzékenyek lehetnek a külső hatásokra, főként ha fémtárgyakkal érintkeznek.

Újra előtérben az e-cigaretta kockázatai

Az eset ismét rávilágít arra, hogy az e-cigaretta használata nem veszélytelen. A hasonló robbanásos balesetek ritkák, de súlyos következményekkel járhatnak, különösen akkor, ha az eszközt ruházatban, testhez közel tárolják.

Rengetegen szívják, pedig pusztítóbb lehet, mint a hagyományos cigaretta

A vapinget sokan a dohányzás kevésbé káros alternatívájának tartják, pedig akár rombolóbb is lehet a hagyományos cigarettánál. Az e-cigaretta ugyanis komoly egészségügyi kockázatokat rejt, többek között szívbetegséget, demenciát, sőt további szervi károsodásokat is okozhat.

 

