Lecsapnak az e-dohányosokra: pénzbüntetés, börtön és botozás

A hatóságok példátlan szigorral lépnek fel a terjesztők és a használók ellen, miközben a lakosságot is bevonják az ellenőrzésbe. Az e-cigi körüli botrányt tovább súlyosbítja, hogy egyre több esetben kábítószerrel kevert termékek kerülnek forgalomba – írja a BBC.

Szigorúan fellépnek az e-cigisek ellen.

Fotó: Unsplash

Nyílt háború az e-cigi ellen

Az utóbbi években különösen a droggal kevert, úgynevezett K-podok terjedése sokkolta a közvéleményt. Ezek etomidátot tartalmaznak, amely több fiatal összeeséséhez és súlyos balesetekhez vezetett. A szingapúri kormány ezért a vapinget hivatalosan is drogproblémává minősítette. A határokon és az országon belül razziák indultak, járműveket és csomagokat vizsgálnak át aprólékosan.

Az e-cigaretta birtoklása pénzbírsággal, börtönnel, kötelező elvonóval vagy akár botozással is járhat.

A drogos vape-ek árusítóit akár húsz év szabadságvesztés és tizenöt botütés fenyegeti. Bejelentővonalat hoztak létre, miközben országos, sokszor popkulturális utalásokkal operáló kampány figyelmeztet a veszélyekre. Szingapúrban az e-cigaretta 2018 óta tiltott, mégis virágzott az illegális piac. A hatóságok szerint az intézkedések hatására csökkent a kábítószeres e-cigaretták aránya. Kritikusok viszont úgy látják, hogy a teljes tiltás a feketepiacot erősíti, míg a kormány szerint ez a leghatékonyabb megoldás.

Melyik károsabb: a hagyományos cigi vagy az e-cigi?

Bár egyes orvosok az e-cigarettát a leszokás egyik lehetséges eszközének tekintik, a kutatók szerint a hosszú távú használat egyáltalán nem veszélytelen. A vapinget sokan a dohányzás kevésbé káros alternatívájának tartják, pedig akár rombolóbb is lehet a hagyományos cigarettánál. Az e-cigaretta ugyanis komoly egészségügyi kockázatokat rejt, többek között szívbetegséget, demenciát, sőt további szervi károsodásokat is okozhat.

Zombi drog az e-cigiben?

Illegális, “zombi droggal” felütött elektromos cigaretta (vagyis vape) folyadékok terjednek brit tinédzserek között, amelyeket főként közösségi médián keresztül vásárolnak meg. Ezek a termékek spice nevű szintetikus drogot tartalmaznak, amely sokkal erősebb a kannabisznál és súlyos egészségügyi kockázatokat — légzési nehézségeket, rohamokat vagy akár szívleállást — okozhatnak. A szakértők szerint a trend komoly fenyegetést jelent, különösen a fiatalok körében, ezért fontos a tájékoztatás és a közösségi platformok szigorúbb fellépése.



