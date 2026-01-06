Ez minden Gmail-felhasználót érinthet: itt az újabb botrány?

A felhasználók külön értesítést nem kaptak, az opt-out pedig csak két külön menüben lehetséges. Ráadásul aki kikapcsolja az úgynevezett „okos funkciókat”, elveszíti az e-mailek automatikus kategorizálását, így az postaláda átláthatatlanná válhat – tájékoztat a Daily Mail.

Átláthatatlanná válhatnak az e-mailek

Fotó: Unsplash

Döntenünk kell: adatvédelem vagy e-mailek

Az ügy miatt az Egyesült Államokban csoportos pert indítottak a Google ellen. A kritikusok szerint a vállalat gyakorlatilag választás elé állítja a felhasználókat: adatvédelem vagy kényelmes e-mail-kezelés.

A Google szerint az adatfeldolgozás a szolgáltatások fejlesztését szolgálja, a vita azonban egyre csak erősödik.

A Gmail több millió felhasználója faraghat rá 2026-ban

A Gmail nagy csendben két olyan funkciót is kivezet 2026 elején, amelyeket a régimódi jellegük ellenére potenciálisan milliók használnak még világszerte.

Bajban a Gmail-felhasználók

Több mint 183 millió e-mail cím és jelszó került illetéktelen kezekbe egy hatalmas adatlopásban.