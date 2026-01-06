Ez minden Gmail-felhasználót érinthet: itt az újabb botrány?

Hírlevél
Adatvédelmi botrány körvonalazódik a Gmail körül. Egy szakértő szerint a Google 2025 októberétől automatikusan engedélyezte azt a beállítást, amely lehetővé teszi az e-mailek és csatolmányok elemzését mesterséges intelligencia fejlesztéséhez.
A felhasználók külön értesítést nem kaptak, az opt-out pedig csak két külön menüben lehetséges. Ráadásul aki kikapcsolja az úgynevezett „okos funkciókat”, elveszíti az e-mailek automatikus kategorizálását, így az  postaláda átláthatatlanná válhat – tájékoztat a Daily Mail

Átláthatatlanná válhatnak az e-mailek – Fotó: Unsplash
Átláthatatlanná válhatnak az e-mailek
Fotó: Unsplash

Döntenünk kell: adatvédelem vagy e-mailek

Az ügy miatt az Egyesült Államokban csoportos pert indítottak a Google ellen. A kritikusok szerint a vállalat gyakorlatilag választás elé állítja a felhasználókat: adatvédelem vagy kényelmes e-mail-kezelés.

A Google szerint az adatfeldolgozás a szolgáltatások fejlesztését szolgálja, a vita azonban egyre csak erősödik. 

