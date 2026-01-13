Horror a tengerparton: köteleken lógó emberi fejeket találtak a festői városban

Puerto Lópezben, Ecuador délnyugati tengerparti városában öt emberi fejet találtak kötélre akasztva, ami újabb jele az országot sújtó erőszakhullámnak. A rendőrség szerint a tragédia a helyi drogkereskedelem és bűnszervezetek közötti területi harc következménye – írja a Sky News.

Puerto López városa Ecuadorban – Fotó: Unsplash

Miért erősödik az erőszak Ecuador tengerpartjain?

A Manabí tartományban fekvő Puerto López nemcsak festői tengerpartjáról ismert, hanem a kábítószer-hálózatok miatt egyre veszélyesebb területté vált. A helyi hatóságok szerint transznacionális kartellek zsarolják a halászokat, és kis hajóikat drogok szállítására használják, ami folyamatos feszültséget okoz. Az elrettentés jeleként a fejek mellett figyelmeztető üzenetet hagytak.

Féken lehet tartani a drogkereskedelmet Ecuadorban?

A rendőrség rendszeresen ellenőrzi Puerto Lópezt és a környező part menti városokat, de a műveletek eddig nem akadályozták meg az erőszakot. Nemrég két mészárlás is történt a tartományban: először hat ember vesztette életét Puerto Lópezben, majd Manta városában ismét hatan haltak meg fegyveres támadásban.

A drogkereskedelem és a bűnszervezetek ellenőrzése Ecuador partvidékén továbbra is komoly kihívás.

Milyen hatással vannak az események a turizmusra?

Tavaly Ecuadorban rekordszámú, több mint 9 000 gyilkosságot regisztráltak. Számos ország Manabí tartományt és hat másik part menti régiót csak létfontosságú utazások esetén javasolják. Az erőszak és a drogkereskedelem mellett az Ecuador–Kolumbia határ menti területeken is fokozott veszélyekkel kell számolni, ami a helyiek és a turisták biztonságát egyaránt befolyásolja.

Bár az ország kormánya rendkívüli állapotot vezetett be az erőszakhullám visszaszorítására, a Puerto López példája mutatja: a festői tengerpartok mögött komoly bűnügyi problémák húzódnak, és a drogkereskedelem továbbra is életveszélyes konfliktusok forrása Ecuadorban.

Lövöldözés a turistaparadicsomban: kétéves áldozata is van az embertelen vérengzésnek

Lövöldözés tört ki egy turistaparadicsomban Ecuadorban a két ünnep között. A támadásban hat ember, köztük egy kétéves kisgyermek meghalt.