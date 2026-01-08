Öt egyszerű edzésgyakorlat, hogy 40 felett is fitt maradjon

A 40 feletti férfiak számára nem elég a kemény edzés – a szervezet változó igényei miatt okosan, rendszerben kell edzeni.

Negyven felett is lehet hatékony az edzés

Fotó: Kampus Production / Pexels

Az amerikai Eat This, Not That portál szerint öt olyan alapgyakorlat létezik, amelyek segítenek megőrizni az erőt, a fittségét és az egészséget a negyedik iksz után is.

Az egyik legfontosabb, hogy bemelegítés nélkül ne kezdjen senki edzeni.

Az életkor előrehaladtával különösen fontos az alapos bemelegítés. Minden edzést érdemes 5–10 perc könnyű kardióval kezdeni (például futópadon vagy szobabiciklin), továbbá a napra tervezett izomcsoportokat is külön fel kell készíteni a munkára – írja a Focus.

Ajánlott edzésgyakorlatok 40 felett

1. Guggolás

A guggolás erősíti a lábakat, a farizmokat és a törzset. Kezdetben testsúllyal ajánlott végezni, a sarkak picit megemelve és a hát egyenesen tartásával. Cél: 3×10–12 ismétlés.

2. Alapellenállás

Az alapellenállás a törzs stabilitását fejleszti. Kezdők 30 másodpercet tartsanak ki, később akár 60 másodpercre is. Ha ez valakinek nehéz, akkor térdelő variáció is működik.

3. Húzódzkodás

A húzódzkodás erősíti a hátat, a karokat és javítja a testtartást. Ha önállóan nem megy, használhatók asszisztált változatok vagy gépek/gyakorlatok.

4. Felhúzás

A felhúzás a lábakat, a hátat és a fogóerőt dolgoztatja meg. A helyes technika itt kulcsfontosságú: a csípőt hátra tolva, deréktartást megtartva emeljünk. 3×8–10 ismétlés javasolt.

5. Intervall kardió

Az intervall jellegű kardió (például váltakozó intenzitású gyaloglás vagy futás) különösen hatékony a szív‑ és érrendszer erősítésére. Heti 150 perc közepes intenzitású mozgás, vagy ennek megfelelő intervalledzés ajánlott.

Az Origo korábban arról írt, hogy a gyakran beiktatott mozgás csökkenti a korai halálozás kockázatát.

Arról is írtunk, hogy az edzés nem feltétlenül igényel konditermet vagy drága eszközöket, mégis alapvető szerepet játszik az egészség és a mozgékonyság megőrzésében. Az edzés rendszeres beiktatása segít lassítani az izomvesztést, javítja az egyensúlyt, és hosszú távon támogatja az aktív, önálló életvitelt minden életkorban.