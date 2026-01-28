Hírlevél
Csirke-, marha- vagy talán krokodilhús? – kiderült, melyik az egészséges

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
A legtöbbünk tányérján rendszeresen szerepel valamilyen hús, de vajon tényleg mindegy, melyik fajtát választjuk? Egy táplálkozási szakértő legújabb tanácsai szerint nem mindegy, hogy mit eszünk, és hogyan – és néhány váratlan húsfajta kifejezetten egészséges lehet, ha okosan készítjük el azokat.
egészséghúskrokodil

Az egészség fontos dolog a legtöbb ember számára. A legtöbbünk tányérján rendszeresen szerepel valamilyen hús, de vajon tényleg mindegy, melyik fajtát választjuk?

A marhahús is egészséges, ha úgy készítjük el
A marhahús is egészséges, ha úgy készítjük el
Fotó: Boriszlav Shoot / Pexels

Egy brit táplálkozási szakértő, Amanda Serif – aki a Brit Táplálkozási és Életmód Orvostudományi Társaság tagja – véleménye szerint cseppet sem mindegy, hogy mit eszünk, és néhány érdekes húsfajta kifejezetten egészséges lehet, ha okosan készítjük el. 

A táplálkozásterapeuta szerint a csirkehús továbbra is az egyik legjobb választás: alacsony zsírtartalmú, magas fehérjetartalmú, és könnyen beilleszthető bármilyen diétába. 

Különösen a sovány csirkemell ideális, ha izomépítésről vagy fogyásról van szó, hiszen sok fehérjét biztosít kevés telített zsírral – írja a Daily Mail.

Sok minden egészséges

Ugyanilyen jó a pulyka, a liba, a kacsa vagy a hal is. A szakértő a sovány marhahússal kapcsolatban kiemelte: bár a vörös húsok fogyasztását általában mérsékelni szokták, a soványabb marharészek jó forrást jelentenek olyan létfontosságú tápanyagoknak, mint a vas, cink és B-vitaminok, amelyek energiát adnak és támogatják az idegrendszer működését. 

Meglepőbb módon, a cikkben szó esik a krokodilhúsról is. Amanda Serif szerint ez a különleges hús is bátran fogyasztható, mert magas a fehérje- és alacsony a zsírtartalma, illetve értékes mikrotápanyagokat tartalmaz.

This handout photo supplied by Marineland Melanesia on May 21, 2013 shows Cassius, the world's largest saltwater crocodile in captivity, eating his 110th birthday cake, on Green Island, Queensland in Australia. The cake was made of 20 kilograms of chicken necks. AFP PHOTO/MARINELAND MELANESIA ----EDITORS NOTE ----RESTRICTED TO EDITORIAL USE MANDATORY CREDIT " AFP PHOTO / MARINELAND MELANESIA / NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS (Photo by MARINELAND MELANESIA / AFP), A krokodil húsa is finom és egészséges a szakértők szerint
A krokodil húsa is finom és egészséges a szakértők szerint
Fotó: MARINELAND MELANESIA / MARINELAND MELANESIA

Ilyen különleges húsok fogyasztása persze nem mindennapi, nem kaphatók a szupermarketekben, de ha lehetőségünk van rá, érdemes kipróbálni.

Kolbászt, szalámit ehetünk?

Fontos azonban megjegyezni, hogy nem mindegy, hogy készítjük el a húsokat. A szakértő hangsúlyozza: a főzés módja és a hús zsírtartalma sokat számít – például a grillezés, párolás vagy sütőben való sütés egészségesebb, mint a bő olajban való elkészítés. Emellett a feldolgozott húsok, például a kolbász vagy a szalámi rendszeres fogyasztása összefüggésbe hozható egészségügyi kockázatokkal, így ezeket – mint a rántott hús vagy a sült kolbász – inkább kerüljük vagy csak ritkán együk. Végezetül a szakértő arra is felhívja a figyelmet, hogy a húsok mellett mindenképp legyenek zöldségek és teljes értékű szénhidrátok is az étkezéseinkben.

 

