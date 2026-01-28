Csirke-, marha- vagy talán krokodilhús? – kiderült, melyik az egészséges

Az egészség fontos dolog a legtöbb ember számára. A legtöbbünk tányérján rendszeresen szerepel valamilyen hús, de vajon tényleg mindegy, melyik fajtát választjuk?

A marhahús is egészséges, ha úgy készítjük el

Fotó: Boriszlav Shoot / Pexels

Egy brit táplálkozási szakértő, Amanda Serif – aki a Brit Táplálkozási és Életmód Orvostudományi Társaság tagja – véleménye szerint cseppet sem mindegy, hogy mit eszünk, és néhány érdekes húsfajta kifejezetten egészséges lehet, ha okosan készítjük el.

A táplálkozásterapeuta szerint a csirkehús továbbra is az egyik legjobb választás: alacsony zsírtartalmú, magas fehérjetartalmú, és könnyen beilleszthető bármilyen diétába.

Különösen a sovány csirkemell ideális, ha izomépítésről vagy fogyásról van szó, hiszen sok fehérjét biztosít kevés telített zsírral – írja a Daily Mail.

Sok minden egészséges

Ugyanilyen jó a pulyka, a liba, a kacsa vagy a hal is. A szakértő a sovány marhahússal kapcsolatban kiemelte: bár a vörös húsok fogyasztását általában mérsékelni szokták, a soványabb marharészek jó forrást jelentenek olyan létfontosságú tápanyagoknak, mint a vas, cink és B-vitaminok, amelyek energiát adnak és támogatják az idegrendszer működését.

Meglepőbb módon, a cikkben szó esik a krokodilhúsról is. Amanda Serif szerint ez a különleges hús is bátran fogyasztható, mert magas a fehérje- és alacsony a zsírtartalma, illetve értékes mikrotápanyagokat tartalmaz.

A krokodil húsa is finom és egészséges a szakértők szerint

Fotó: MARINELAND MELANESIA / MARINELAND MELANESIA

Ilyen különleges húsok fogyasztása persze nem mindennapi, nem kaphatók a szupermarketekben, de ha lehetőségünk van rá, érdemes kipróbálni.

Kolbászt, szalámit ehetünk?

Fontos azonban megjegyezni, hogy nem mindegy, hogy készítjük el a húsokat. A szakértő hangsúlyozza: a főzés módja és a hús zsírtartalma sokat számít – például a grillezés, párolás vagy sütőben való sütés egészségesebb, mint a bő olajban való elkészítés. Emellett a feldolgozott húsok, például a kolbász vagy a szalámi rendszeres fogyasztása összefüggésbe hozható egészségügyi kockázatokkal, így ezeket – mint a rántott hús vagy a sült kolbász – inkább kerüljük vagy csak ritkán együk. Végezetül a szakértő arra is felhívja a figyelmet, hogy a húsok mellett mindenképp legyenek zöldségek és teljes értékű szénhidrátok is az étkezéseinkben.