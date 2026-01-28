Láthatatlan veszély az otthonunkban – ez növeli a tüdőrák kockázatát

Hírlevél
egészség

Magyarországon és Európa jelentős részén jelenleg fagypont körül, vagy alatt vannak a hőmérsékletek. Teljesen normális, hogy ilyenkor csukva tartjuk az ablakokat, ám ezzel akaratlanul is veszélyeztetjük az egészségünket, ugyanis csapdába ejtünk egy láthatatlan tüdőrák-veszélyt a lakásokban, házakban: a radont.
Sokak számára láthatatlan, hiszen színtelen és szagtalan, mégis súlyos egészségügyi kockázatot jelent: a radongáz hosszú távon jelentősen növelheti a tüdőrák kialakulásának esélyét.

Soil radon test. Tests for radon gas presence. (Photo by Wladimir Bulgar/Science Photo Li / WBU / Science Photo Library via AFP), A radongáz láthatatlan veszélyt jelent az egészségünkre
A radongáz láthatatlan veszélyt jelent az egészségünkre
Fotó: WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU

A gáz a talajban természetesen előforduló radioaktív anyagok bomlása során keletkezik, és beszivároghat a házak, otthonok alagsorába és földszintjére. Télen, amikor az ablakok ritkán nyílnak, koncentrációja akár többszörösére nőhet, különösen jól szigetelt épületekben. Ha nem szellőztetünk rendszeresen, a gáz koncentrációja akár öt‑tízszer magasabbra emelkedhet, mint egy nyári napon – írja a Focus.

Az egészség érdekében ellenőrizzük a levegő minőségét

A radon nem okoz azonnali tüneteket, de a tüdőbe jutva radioaktív részecskéi károsítják a sejtek DNS-ét, hosszú távon daganatos elváltozásokhoz, rákhoz vezethetnek. 

A dohányzás után a radon a tüdőrák második leggyakoribb kiváltó oka. 

A magas radonszint földrajzilag változó, de egyszerű méréssel és rendszeres szellőztetéssel jelentősen csökkenthető a veszély. A szakértők szerint az egészség érdekében érdemes minden házban ellenőrizni a levegő minőségét, és ahol szükséges, megtenni az óvintézkedéseket – hiszen bár láthatatlan, a radon kockázata valós és kezelhető.

 

