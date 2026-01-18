Meglepő eredmény: nem az a leves az egészségesebb, amire elsőre gondolna

Hírlevél
Januárban sokan keresnek olyan megoldást, amely egyszerre laktató és illeszkedik az egészséges étel fogalmába. Az egészséges étel szempontjából nem mindegy, hogy csirkeleves vagy paradicsomleves kerül az asztalra.A válasz meglepő lehet, és nem csak a kalóriák számítanak.
Az egészséges étel kiválasztása sokszor egy egyszerű kérdésnél dől el. Ilyenkor gyakran kerül elő a kérdés: melyik leves egészségesebb, a csirkeleves vagy a paradicsomleves?

Egészséges étel a csirkeleves
Egészséges étel a csirkeleves (illusztráció) Fotó: Nguyen Huy/pexels

Egészséges étel lehet mindkettő

A dietetikusok szerint mindkét leves beleférhet az egészséges étel kategóriájába, de csak akkor, ha megfelelően készül el. A leves önmagában nem garancia az egészségre: az alapanyagok, a só mennyisége és az elkészítés módja döntő tényező.

Csirkeleves: fehérje és immunerősítés

A csirkeleves az egészséges levesek egyik klasszikusa. Egy adag csirkeleves akár 6–10 gramm fehérjét is tartalmazhat, ami hozzájárul az izmok és az immunrendszer megfelelő működéséhez. Emellett B-vitaminokat és cinket is biztosít, ezért gyakran kerül szóba immunerősítés kapcsán.

Ugyanakkor nem minden csirkeleves számít egészséges ételnek: a bolti változatok gyakran túl sok sót tartalmaznak, ami rontja az összképet. Diétás levesként vagy leves fogyáshoz inkább a házi, zsírszegény változat ajánlott.

egészséges ételek – a képen egy paradicsomleves (illusztráció) Fotó: Boryslav Shoot/pexels

Paradicsomleves: antioxidánsok és könnyedség

A paradicsomleves kevesebb fehérjét tartalmaz, mégis sokan választják egészséges ételként. A paradicsom gazdag antioxidánsokban, különösen likopinban, amely hozzájárulhat a gyulladások csökkentéséhez és a szív egészségének megőrzéséhez.

C-vitamin- és káliumtartalma miatt a paradicsomleves szintén szerepet játszhat az immunerősítésben. Leves diétához és leves fogyáshoz gyakran ezt ajánlják, feltéve, hogy hozzáadott cukor nélkül készül el.

Melyik leves egészségesebb valójában?

A kérdésre, hogy melyik leves egészségesebb, nincs egyetlen jó válasz. A dietetikusok hangsúlyozzák: az egészséges étel nem a leves típusán, hanem az elkészítésen múlik. Alacsony sótartalom, friss alapanyagok és sok zöldség – ezek teszik a csirkelevest és a paradicsomlevest is valóban diétás levessé – olvasható a Fox News oldalán.

Gyógyszer helyett néhány étel, amik csodát tesznek a szervezettel

Az egészséges táplálkozás nemcsak a jó közérzetet szolgálja, hanem számos népbetegség megelőzésében is kulcsszerepet játszik. Egyes ételek bizonyítottan csökkenthetik a szív- és érrendszeri, anyagcsere- vagy idegrendszeri problémák kockázatát.

10 étel, amit messziről kerülnünk kell az egészségünk érdekében

Az egészséges életmód egyik alapja a tudatos táplálkozás, amely segít megőrizni testünk és elménk harmóniáját. Az egészség megőrzése érdekében fontos, hogy tisztában legyünk azokkal az ételekkel, amelyeket érdemes kerülni a mindennapokban.

 

 

