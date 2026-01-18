Meglepő eredmény: nem az a leves az egészségesebb, amire elsőre gondolna

Az egészséges étel kiválasztása sokszor egy egyszerű kérdésnél dől el. Ilyenkor gyakran kerül elő a kérdés: melyik leves egészségesebb, a csirkeleves vagy a paradicsomleves?

Egészséges étel a csirkeleves (illusztráció) Fotó: Nguyen Huy/pexels

Egészséges étel lehet mindkettő

A dietetikusok szerint mindkét leves beleférhet az egészséges étel kategóriájába, de csak akkor, ha megfelelően készül el. A leves önmagában nem garancia az egészségre: az alapanyagok, a só mennyisége és az elkészítés módja döntő tényező.

Csirkeleves: fehérje és immunerősítés

A csirkeleves az egészséges levesek egyik klasszikusa. Egy adag csirkeleves akár 6–10 gramm fehérjét is tartalmazhat, ami hozzájárul az izmok és az immunrendszer megfelelő működéséhez. Emellett B-vitaminokat és cinket is biztosít, ezért gyakran kerül szóba immunerősítés kapcsán.

Ugyanakkor nem minden csirkeleves számít egészséges ételnek: a bolti változatok gyakran túl sok sót tartalmaznak, ami rontja az összképet. Diétás levesként vagy leves fogyáshoz inkább a házi, zsírszegény változat ajánlott.

egészséges ételek – a képen egy paradicsomleves (illusztráció) Fotó: Boryslav Shoot/pexels

Paradicsomleves: antioxidánsok és könnyedség

A paradicsomleves kevesebb fehérjét tartalmaz, mégis sokan választják egészséges ételként. A paradicsom gazdag antioxidánsokban, különösen likopinban, amely hozzájárulhat a gyulladások csökkentéséhez és a szív egészségének megőrzéséhez.

C-vitamin- és káliumtartalma miatt a paradicsomleves szintén szerepet játszhat az immunerősítésben. Leves diétához és leves fogyáshoz gyakran ezt ajánlják, feltéve, hogy hozzáadott cukor nélkül készül el.

Melyik leves egészségesebb valójában?

A kérdésre, hogy melyik leves egészségesebb, nincs egyetlen jó válasz. A dietetikusok hangsúlyozzák: az egészséges étel nem a leves típusán, hanem az elkészítésen múlik. Alacsony sótartalom, friss alapanyagok és sok zöldség – ezek teszik a csirkelevest és a paradicsomlevest is valóban diétás levessé – olvasható a Fox News oldalán.

