Megmutatjuk, milyen különleges égi jelenségek lesznek az évben – készítse elő a naptárát!

Kevesebb, mint egy hónap múlva kezdetét veszi a különleges égi jelenségek sora. A NASA szerint 2026. február 17-én egy gyűrűs napfogyatkozás lesz, amikor a Hold akár a Nap 92 százalékát is eltakarhatja, a látványosság pedig akár 2 perc 19 másodpercig is megtekinthető lesz. A gyűrűs napfogyatkozás, vagy más néven tűzgyűrű akkor következik be, amikor a Hold a Földtől legtávolabbi pontjánál van.

A 2026-os égi jelenségek közül az egyik leglátványosabb a februári gyűrűs napfogyatkozás lesz

Fotó: CHRIS JUHN / NurPhoto

Az égi jelenségek közül a második nagy dobás egy bolygóegyüttállás lesz

Február 28-án nem egy, nem kettő, hanem hat bolygót láthatunk az esti égbolton. A Merkúr, a Vénusz, a Neptunusz, a Szaturnusz, az Uránusz és a Jupiter röviddel napnyugta után jelennek meg. Közülük négy szabad szemmel is látható lesz (derült idő esetén), de az Uránusz és a Neptunusz megfigyeléséhez távcső vagy binokulár szükséges. (A Merkúr is nehezebben észrevehető lehet.)

Márciusban teljes holdfogyatkozás jön

Márciusban teljes holdfogyatkozás lesz látható Észak-Amerikában – különösen a nyugati partvidéken. Ez az esemény a korán kelőknek kedvez, mivel március 3-án napkelte előtt következik be. Holdfogyatkozás akkor történik, amikor a Föld pontosan a Nap és a Hold közé kerül, és az árnyéka a Holdra vetül.

Május végén Kék Hold-jelenség lesz tapasztalható

A „Kék Hold” azt a ritka jelenséget jelenti, amikor egy hónapon belül két telihold van – innen ered a „ritkább, mint a kék hold” kifejezés. Május végén, pontosan 31-én ilyen Kék Holdat láthatunk, ami azt jelenti, hogy 2026-ban 12 helyett összesen 13 telihold lesz. De a neve ellenére a Hold nem lesz kék színű.

Augusztusban meteoreső kápráztathat el minket

Az év leglátványosabb meteorraja is készen áll a bemutatóra. A Perseidákat augusztus 12-én csodálhatóak meg. Az újhold miatt kiváló megfigyelési körülmények várhatók a világ nagy részén – természetesen derült idő esetén.

Decemberben újabb látványos meteorraj lesz felfedezhető

Egy másik híres meteorraj, a Geminidák is ragyogó látványt nyújt majd december 13-án. Érdemes éjfél után fürkészni az eget, hogy elcsíphessük ezeket a híres, „zöldes” meteorokat, ahogy átszáguldanak az égen.