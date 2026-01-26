Megmutatjuk, milyen különleges égi jelenségek lesznek az évben – készítse elő a naptárát!

Hírlevél
A csillagászat szerelmesei számára felejthetetlen élményeket ígér a 2026-os esztendő, hiszen rengeteg látnivaló vár ránk. A közelgő égi jelenségek között káprázatos szuperholdak, intenzív meteoresők és drámai nap- és holdfogyatkozások is szerepelnek, így az év minden szakaszában érdemes lesz az eget fürkészni.
Kevesebb, mint egy hónap múlva kezdetét veszi a különleges égi jelenségek sora. A NASA szerint 2026. február 17-én egy gyűrűs napfogyatkozás lesz, amikor a Hold akár a Nap 92 százalékát is eltakarhatja, a látványosság pedig akár 2 perc 19 másodpercig is megtekinthető lesz. A gyűrűs napfogyatkozás, vagy más néven tűzgyűrű akkor következik be, amikor a Hold a Földtől legtávolabbi pontjánál van. 

égi jelenségek
A 2026-os égi jelenségek közül az egyik leglátványosabb a februári gyűrűs napfogyatkozás lesz
Fotó: CHRIS JUHN / NurPhoto

Az égi jelenségek közül a második nagy dobás egy bolygóegyüttállás lesz

Február 28-án nem egy, nem kettő, hanem hat bolygót láthatunk az esti égbolton. A Merkúr, a Vénusz, a Neptunusz, a Szaturnusz, az Uránusz és a Jupiter röviddel napnyugta után jelennek meg. Közülük négy szabad szemmel is látható lesz (derült idő esetén), de az Uránusz és a Neptunusz megfigyeléséhez távcső vagy binokulár szükséges. (A Merkúr is nehezebben észrevehető lehet.)

Márciusban teljes holdfogyatkozás jön

Márciusban teljes holdfogyatkozás lesz látható Észak-Amerikában – különösen a nyugati partvidéken. Ez az esemény a korán kelőknek kedvez, mivel március 3-án napkelte előtt következik be. Holdfogyatkozás akkor történik, amikor a Föld pontosan a Nap és a Hold közé kerül, és az árnyéka a Holdra vetül.

Május végén Kék Hold-jelenség lesz tapasztalható

A „Kék Hold” azt a ritka jelenséget jelenti, amikor egy hónapon belül két telihold van – innen ered a „ritkább, mint a kék hold” kifejezés. Május végén, pontosan 31-én ilyen Kék Holdat láthatunk, ami azt jelenti, hogy 2026-ban 12 helyett összesen 13 telihold lesz. De a neve ellenére a Hold nem lesz kék színű.

Augusztusban meteoreső kápráztathat el minket

Az év leglátványosabb meteorraja is készen áll a bemutatóra. A Perseidákat augusztus 12-én csodálhatóak meg. Az újhold miatt kiváló megfigyelési körülmények várhatók a világ nagy részén – természetesen derült idő esetén.

Decemberben újabb látványos meteorraj lesz felfedezhető

Egy másik híres meteorraj, a Geminidák is ragyogó látványt nyújt majd december 13-án. Érdemes éjfél után fürkészni az eget, hogy elcsíphessük ezeket a híres, „zöldes” meteorokat, ahogy átszáguldanak az égen.

Szuperhold zárja az évet

Az év végén, pontosan december 24-én, vagyis szenteste különleges karácsony ajándék érkezik egy szuperhold látványában. Szuperhold akkor van, amikor a telihold a Földhöz legközelebb eső pontján jár, ezért nagyobbnak és fényesebbnek látszik.

Ritka hosszú napfogyatkozások jönnek, már most érdemes készülni

A következő években ritka és látványos égi jelenségek sötétítik el Európa és Afrika egét. A különleges teljes napfogyatkozás sok országban teljesen éjszakai hangulatba borítja majd a nappalt. Az utazók számára ez kivételes alkalom, hiszen 2026-ban és 2027-ben is olyan hosszú teljes fázist ígérnek a szakértők, amilyet egy teljes évszázadban csak ritkán látni, számoltunk be róla még tavaly novemberben az Origón.

Nem véletlen volt – ezért jelent meg a sarki fény Magyarországon

Az elmúlt napokban ismét feltűnt a különleges égi jelenség hazánk felett. A sarki fény Magyarországon a Nap fokozott aktivitásának és egy erős geomágneses viharnak volt köszönhető, világítottunk rá az Origón.
 

 

