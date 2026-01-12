Sosem ölt még meg ennyi embert egyetlen elefánt: ez történhetett

A halálesetek január 1. és 9. között történtek Chaibasa és Kolhan erdős területein. A térségben régóta fennáll az ember és az elefántok közötti konfliktus, amelyet szakértők az erdőirtással, az élőhelyek feldarabolódásával és az elefántvándorlási útvonalak közelében zajló emberi tevékenységgel magyaráznak. A hatóságok szerint több mint száz erdészeti dolgozó vesz részt az elefánt felkutatására irányuló nagyszabású műveletben. „Ez példa nélküli eset a régióban. Először fordul elő, hogy ilyen számú halálesetet egyetlen hím elefánthoz lehet kötni” – mondta Kuldeep Meena erdőgazdálkodási tisztviselő. Hozzátette: a teljes körzetet fokozott készültség alá helyezték, hogy megakadályozzák a további emberéletek és anyagi javak elvesztését - írja a bbc.

Elefánttámadásban halt meg 20 ember Indiában az idei évben. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Párzási időszakban a hím elefántok sokkal agresszívebbek

Chandan Kumar kerületi bíró megerősítette, hogy az áldozatok között egy erdészeti munkás is van. A hatóságok pénzbeli kártérítést ígértek az érintett családoknak. A legtöbb támadás éjszaka történt, amikor a falusi lakosok a földeken vagy pajtákban tárolt rizst őrizték. Az egyik áldozat, a 34 éves Mangal Singh Hembram Bodijari faluban halt meg, amikor munkából hazafelé tartott. Egy másik faluban, Birsingh Hatuban a 62 éves Urdub Bahodát akkor ölte meg az elefánt, amikor a földjét őrizte. Ugyanezen az éjszakán a 42 éves Vishnu Sundi is életét vesztette, akit a háza előtt, alvás közben tapostak halálra. Január 5-én pedig Kundra Bahodát és két gyermekét, a hatéves Kodamát és a nyolcéves Samut ölte meg az állat. A családanya, Pundi, sérült kétéves lányával együtt el tudott menekülni, és csak később értesült férje és két idősebb gyermeke haláláról.

Az erdészeti tisztviselők szerint az elefánt fiatal és rendkívül mozgékony, gyakran változtatja tartózkodási helyét, különösen éjszaka, ami jelentősen megnehezíti a nyomon követését.

A lakosság figyelmeztetésére hagyományos dobriadókat alkalmaznak, és arra kérik az embereket, hogy ne tartózkodjanak a szabadban éjszaka. Előzetes szakértői becslések szerint az állat párzási időszakban lehet, amikor a hím elefántoknál a megnövekedett tesztoszteronszint miatt fokozott agresszió léphet fel. Ez az állapot általában két-három hétig tart. A hatóságok azt sem zárják ki, hogy az elefánt elszakadt a csordájától, ezért kiemelt cél az állat befogása és biztonságos visszajuttatása természetes élőhelyére.