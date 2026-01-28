Feldühödött vadállat okozott pánikot – nagy baj is lehetett volna

Nem sokat finomkodott, egyszerűen megrázta a nem éppen ilyesféle megpróbáltatásokra tervezett Suzuki Every Wagon típusú autót, és kis híján felborította. A kocsiajtó letépésével foglalatoskodó elefánt látványa sem tántorította ez az oroszországi Kazanyból odalátogató család egyik vakmerő tagját attól, hogy telefonjával felvételeket készítsen megrázó Sri Lanka-i élményeiről. Hiába, ez már a TikTok-generáció.

Elefánt. Illusztráció.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán / MTI/Balogh Zoltán

Két rémült családtagnak – köztük egy 11 éves kisfiúnak - több sütnivalója volt, mert futásban keresett menedéket a dühös állat elől. Szerencsére az elefánt meggondolta magát, amikor egy másik jármű hangosan dudálva feléje közeledett. Bár lehet, hogy egy időközben eldördült puskalövés hangja késztette visszavonulásra.

Közel mentünk a látszólag békés állathoz, éppen felvételt készítettem róla, amint az ormányával elveszi a gyümölcsöket, sejtelemem sem volt róla, hogy egy perccel később káoszba fullad minden

– nyilatkozta Lilija Mihajlovszkija, aki a 42 éves férjével, Makszimmal és 11 éves fiúkkal és egy másik utazóval vett részt a kiránduláson. - „A több tonnás elefánt eltaposhat, a fiúnk mezítláb menekült előle. Ijesztő volt”.

Csodával határos módon senki sem sérült meg, és a kis társaság az ajtó nélkül maradt kocsival folytatta „felfedező” Sri Lanka-i útját. Bár egyikük hozzátette, hogy a dzsungel élővilágának további tanulmányozása helyett, inkább egy templomba mennek.

Indiában 22 embert ölt meg a párzási lázban égő hím elefánt

Múlt héten Kelet-Indiában a rémült falusiak háztetőkön és fákon aludtak, miután egy megvadult elefánt legalább 22 embert eltaposott. A halottak között négy gyermek is volt, köztük egy nyolc hónapos csecsemő, miközben a horrorfelvételeken látható, ahogy a helyiek az életüket mentve menekülnek, miközben a feléjük rohan az állat.

A fiatal hím félelmet keltett több tucat faluban. Az állat valószínűleg párzási fázisban van, ezt a fokozott tesztoszteronszint, agresszió és jellemzi. A hatóságok szerint ez akár 20 napig is eltarthat. Az indiai hatóságok nagyszabású hajtóvadászatot indítottak, több mint 100 erdészeti dolgozót vetettek be.