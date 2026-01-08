Elég volt a káoszból: főpolgármesteri széket céloz meg a tévés celeb

Az eseményt annak az erdőtűznek az évfordulóján tartották, amely Pacific Palisades környékén tombolt, és Kalifornia történetének egyik legsúlyosabb katasztrófájává vált. A felszólaló szerint Los Angeles jelenlegi irányítása zsákutcába jutott, és csak egy új polgármester képes valódi változást hozni – írja a BBC.

Spencer Pratt Los Angeles polgármestere szeretne lenni

Fotó: Unsplash

Új polgármester kell Los Angeles élére?

A jelölt nem más, mint Spencer Pratt, aki feleségével együtt maga is elveszítette otthonát a tűzvészben.

A közvélemény számára a 2000-es években vált ismertté az MTV The Hills című műsorából.

Pratt hangsúlyozta, hogy indulása nem hagyományos kampány, hanem küldetés, amelynek célja a politikai háttéralkuk „megvilágítása”. Korábban élesen bírálta Karen Bass főpolgármestert és Gavin Newsom kormányzót a válságkezelés miatt. Bár neve sokaknak ismerős, politikai tapasztalata nincs, és elemzők szerint a zsúfolt mezőnyben csekély eséllyel indul a júniusi főpolgármester-választáson.

Leégett háza miatt egész Los Angelest beperelte a sztárpár

Spencer Pratt és felesége, Heidi Montag pert indított Los Angeles városa ellen, miután a Pacific Palisades-i tűzvészben porig égett az otthonuk. A sztárpár úgy gondolta, hogy a város és az illetékes hatóságok mulasztásai hozzájárultak a katasztrófa súlyosságához, ezért kártérítést követeltek. A per során azt állították, hogy megfelelő megelőzéssel és gyorsabb beavatkozással elkerülhető lett volna a teljes pusztulás.

Pokoli tűzvész pusztított Los Angelesben

A katasztrófák során összesen 31 ember halt meg, és több mint 16 ezer lakó- és üzleti ingatlan semmisült meg Los Angeles térségében. Korábban az Origo is beszámolt róla, hogy a kaliforniai erdőtüzek miatt vészhelyzetet hirdettek Los Angeles környékén, ahol a lángok a lakott területekre is átterjedtek, több ezer embert kényszerítve otthona elhagyására, és komoly károkat okozva az épületekben.